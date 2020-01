Leipzig

Der Weihnachtsmann, das Christkind und der Nikolaus haben in Deutschland gleich mehrere Adressen. Denn wo sollten sie wohnen, wenn nicht in Himmelpfort, Engelskirchen oder Nikolausdorf? Der Schlingel hat für euch alle sieben Adresse zusammen gestellt und erklärt, bis wann ihr eure Wunschzettel abschicken müsst, um noch rechtzeitig vor Weihnachten eine Antwort zu erhalten. Dem Weihnachtsmann kann man übrigens auch in Leipzig am Hauptbahnhof begegnen.

Der Weihnachtsmann

Der Weihnachtsmann hat zwei Adressen, an die Kinder schreiben können. Er und seine fleißigen Helfer schicken Antworten aus Himmelpfort und Himmelsthür.

An den Weihnachtsmann

Weihnachtspostfiliale

16798 Himmelpfort

Briefe sollten spätestens bis zum dritten Advent, dem 15. Dezember, in Himmelpfort eingegangen sein, damit der Weihnachtsmann rechtzeitig antworten kann. Ganz wichtig ist es auch, den Absender auf den Brief zu schreiben, damit der Brief das richtige Kind findet!

An den WeihnachtsmannHimmelsthür, 31137 HildesheimMindestens 10 Tage vor Heiligabend sollten die Briefe in Himmelsthür eingehen.

Das Christkind

Das Christkind antwortet aus gleich drei Orten. Ihr erreicht es in Engelskirchen, Himmelpforten und Himmelsstadt.

An das Christkind

51777 Engelskirchen

Die Briefe an das Christkind sollten Engelskirchen spätestens drei Tage vor Heiligabend erreichen.

An das Christkind

21709 Himmelpforten

Schickt dem Christkind in Himmelspforten spätestens 10 Tage vor Heiligabend euren Wunschzettel.

An das Christkind

97267 Himmelstadt

Auch in Himmelstadt sollten die Briefe mindestens 10 Tage vor Heiligabend eingehen, damit das Christkind und seine Helfer rechtzeitig antworten können.

Der Nikolaus

Der Nikolaus und seine Helfer schreiben euch aus Nikolausdorf und St. Nikolaus.

An den Nikolaus

49681 Nikolausdorf

Seit mehr als 50 Jahren beantworten der Nikolaus und seine Helfer in Nikolausdorf die Briefe von tausenden Kindern. Schickt euren Brief spätestens 10 Tage vor Weihnachten ab.

An den Nikolaus

66351 St. Nikolaus

Spätestens drei Tage vor Heiligabend sollten Wunschzettel in der Poststelle von St. Nikolaus eingehen.

