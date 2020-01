Wandern mit Dinos kannst du in Thüringen auf dem Saurierpfad Jena. Der Weg beginnt am Fuße des Jenzig und schlängelt sich bis zur Spitze des Berges hinauf. An verschiedenen Stationen findet Ihr Infos, Mitmach-Bereiche und Sauriernachbildungen und Panoramadarstellungen, wie Jena während der Eiszeit aussah. Mit Augmented Reality und der App könnt Ihr animierte Saurier in die Umgebung projizieren. Wo es langgeht sagt euch der Lageplan oder Maskottchen Trixi Trias. Von Leipzig nach Jena fährt man sowohl mit dem Auto als auch mit dem Zug etwas mehr als eine Stunde.