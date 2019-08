Deutschlands beliebtestes Haustier ist und bleibt die Katze. Laut dem Industrieverband Heimtierbedarf leben insgesamt 14,8 Millionen Samtpfoten in deutschen Haushalten. Die Welt der Katzen besteht neben ungefähr 40 Rassekatzen aus etwa 41 wilden Arten.

Gegliedert werden Katzen in drei Gruppen:

Kleinkatzen – dazu gehören Hauskatze, Puma, Ozelot oder Luchs

Großkatzen – dazu gehören Löwe, Tiger, Leopard oder Jaguar

und die Extragruppe der Geparden.

Warum sind Katzen so beliebt?

Warum Katzen so beliebt sind, hat viele Gründe. Ganz bestimmt deshalb, weil sie vergleichsweise pflegeleicht und von Haus aus reinlich sind. „Aber auch ihre Beziehungen und Bindungen spielen eine wichtige Rolle“, sagt Kathrin Fichtel vom Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft. Was sie damit meint? Im Zusammenleben mit den Vierbeinern gibt es ganz innige Momente mit Schmusen und Kuscheln, auf der anderen Seite aber auch Zeiten, in denen die Katze ihren eigenen Kopf hat und eigene Wege geht. Sprich: Die Katze ähnelt im Wesen dem eines Menschen, auch was die Beziehung zwischen den Menschen angeht.

Katzen sind gesund und machen glücklich

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Gesundheit: Studien haben bewiesen, dass Katzen den Stresspegel ihrer Besitzer senken. Durch das Streicheln werden vermehrt Glückshormone ausgeschüttet und das Schnurren verstärkt den Entspannungseffekt. Und für euch Kinder ist die Katze Spielkamerad und Seelentröster zugleich. Ihr lernt aber auch Verantwortung zu übernehmen und die Bedürfnisse der Katze zu respektieren.

Fakten

Katzen schlafen bis zu 16 Stunden am Tag, also rund 70 Prozent ihres Lebens. - Allerdings sind sie selten im Tiefschlaf, sondern eher im Hab-Acht-Modus, so dass sie beim kleinsten Geräusch die Augen öffnen und die Lage checken.

Eine Katze verliert im Leben ungefähr sieben Kilo Haare – aneinandergereiht wären das mehr als 1065 Kilometer.

Eine Katze verbringt gut drei Stunden täglich mit ihrer Körperpflege. Die Zunge ist dabei Waschlappen und Haarbürste zugleich.

110 bis 140 Schläge pro Minute macht das Herz einer Katze - das sind doppelt so viele wie beim Menschen.

Katzen können bis zu 50 Stundenkilometer schnell laufen.

Der Nasenabdruck einer jeden Katze ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck.

Katzen schnurren etwa 1500 Mal pro Minute. Das gleichmäßig brummende Geräusch hat aber auch eine heilende Wirkung auf ihre Knochen. So heilen Knochenbrüche bei Katzen deutlich schneller als bei anderen Säugetieren.

Katzen haben ein breiteres Sichtfeld, etwa 200 Grad im Vergleich zum 180-Grad-Blick des Menschen.

Das Katzenskelett ist viel biegsamer als das des Menschen und besteht aus etwa 240 Knochen, der Mensch besitzt 204.

Katzen miauen nur bei Menschen. Die Kommunikation mit ihren Artgenossen erfolgt über die Körpersprache.

Katzen können dreimal besser hören als wir Menschen und erfassen Geräusche sogar zehnmal schneller als Hunde. Sie können auch Geräusche im Ultraschallbereich hören – also alles über die menschliche Wahrnehmungsgrenze hinaus. In diesem Bereich machen nämlich ihre Beutetiere, die Mäuse, Geräusche.

Katzen schwitzen durch ihre Pfoten, die sogenannten Schweißdrüsen sitzen an der Unterseite der Pfoten. Außerdem leiten sie auch über ihre Ohren überschüssige Körperwärme ab.

Eine Katze kann aus dem Stand bis zu zwei oder gar drei Meter hoch springen – das entspricht ihrer sechsfachen Körpergröße.

Von Nannette Hoffmann