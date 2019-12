Wenn sich Nussknacker, Schneekönigin und Alice aus dem Wunderland auf einer Kunststoffeisbühne treffen und dabei eleganter Eistanz auf atemberaubende Zirkusartistik trifft, ergibt das ein faszinierendes Spektakel für die ganze Familie. Am 11. Februar 2020 gastiert Russian Circus on Ice – der erste Eiszirkus der Welt – mit seiner Show „Ein Wintermärchen on Ice“ im Haus Auensee in Leipzig und entführt ab 19 Uhr das Publikum in eine magische Märchenwelt. Der Schlingel lädt euch zu diesem einmaligen Erlebnis ein!

Quelle: www.DerLemgoer.de / A. Leber

Wir verlosen 10 x 2 Tickets mit Programmheft und exklusivem Blick hinter die Kulissen. Wer mag, kann sogar bei der Probe mitlaufen und selbst Teil der Show werden – denn im Finale dürft ihr mit den Künstlern auf die Bühne. Ein bisschen Vorerfahrung auf Schlittschuhen bringt ihr daher am besten schon mit.

So könnt ihr mitmachen

Malt euren persönlichen Wintertraum und schickt das Bild mit Name, Alter und Kontakt versehen bis 6. Januar 2020 per Post an uns:

Schlingel-Redaktion

Peterssteinweg 19

04107 Leipzig

Unser Maskottchen spielt Glücksfee und zieht aus allen Einsendungen die glücklichen Gewinner. Eine Auswahl der Kunstwerke veröffentlichen wir in unserer Februarausgabe. Zusätzlich wird es am Veranstaltungstag eine kleine Ausstellung im Haus Auensee geben. Viel Glück!

