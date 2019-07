Leipzig

Egal, ob ihr sportbegeistert seid oder lieber in die Weiten des Universums schaut, Bücher liebt oder Neues entdecken mögt – hier werdet ihr garantiert fündig. Wir wünschen euch viel Spaß und aufregende Ferien.

Das Unikatum sucht Bilder vom „Schlaraffenland“

Sommerferien sind ja schon nah dran, aber ob so ein sorgloses Leben im Schlaraffenland auf Dauer richtig glücklich macht? Mit dem Sommerprojekt „Schlaraffengarten“ hat das Leipziger Kinder- und Jugendmuseum Unikatum dazu den Wettbewerb „Schlaraffenwelt“ gestartet. Die große Frage ist: Wie stellen sich Kinder und Erwachsene von fünf bis 99 Jahren ihren Traum-Planeten vor? Macht mit!

Poster-Wettbewerb Schlaraffenland

Bis zum 18. August könnt ihr euer Poster vom Schlaraffenland zeichnen, einsenden und vielleicht einen tollen Preis gewinnen.

Sommerferienspiel

Schülerinnen und Schüler können im „Schlaraffengarten“ auf Entdeckungsreise gehen, an Modellbauprojekten oder am Poster-Wettbewerb teilnehmen.

Jeden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, 10 bis 16 Uhr, Unikatum Kinder- und Jugendmuseum

Eine vorherige Anmeldung ist notwendig.

Mehr dazu unter www.kindermuseum-unikatum.de.

Der Dschungel ruft – in den Zoo nach Halle ( Saale )

Bis zum 11. August verwandelt sich ein Teil des Bergzoos in Halle in einen Dschungel und lädt zu ganz vielfältigen Urwaldabenteuern ein – unter anderem mit der größten Tropengewittersimulation in Deutschland. Im Lianen-Kletterwald könnt ihr die „Stockwerke“ der Urwaldriesen durchklettern und im Regenwaldcamp mit Blasrohr oder Pfeil und Bogen auf Jagd gehen. An Aktionsständen gibt es Spiele, Basteln und spannende Infos rund um das Thema Regenwald. Bei der Dschungel-Safari erkundet ihr den Regenwald auf eigene Faust und könnt dabei tolle Preise gewinnen. Zudem können kleine und größere Entdecker auf geführten Regenwaldexpeditionen durch den Dschungel streifen.

Regenwaldcamp

täglich 11 bis 16 Uhr

Regenwaldexpedition (Erlebnisführung)

18.7., 23.7., 25.7., 30.7. sowie 1.8., 6.8. und 8.8., jeweils um 11 Uhr

Dschungelsafari (Selbsterkundung)

täglich im Rahmen der Öffnungszeiten

Mehr dazu unter www.zoo-halle.de.

Abgestaubt: Ferien auf Burg Posterstein

Haben Ritter im Kettenhemd gebadet? Oder gar nicht? Und wie schmutzig war es eigentlich in so einer mittelalterlichen Burg? Bis zum 18. August geht die Schatzsuche auf Burg Posterstein im Altenburger der Frage nach, ob das Mittelalter wirklich so schmutzig war, wie wir es uns vorstellen.

Schatzsuche

24.7. und 31.7., 7.8. und 14.8.

10.30 und 14.30 Uhr (Dauer: 20 Minuten)

Voranmeldung ist nicht nötig

An Ferientagen ohne Führung gibt es ein Rätsel.

Mehr dazu unter www.burg-posterstein.de/kinder.

Kapitäne Ahoj! – Start in den Buchsommer

Im Sommer steht in den Leipziger Bibliotheken extra neue Ferienlektüre in den Regalen. Es gilt, mindestens drei Bücher in den Ferien zu lesen! Wer das schafft, erhält das begehrte Zertifikat. Ein Bibliotheksausweis ist nicht nötig, dafür gibt es eine Clubkarte. Beim Buchsommer Junior heißt es für Grundschüler: „Kapitäne Ahoj! Hinein ins Geschichten-Abenteuer!“. In diesem Jahr könnt ihr viele Kinderbücher aus Tschechien kennenlernen. Ein Publikumsliebling wird beim Buchsommer Sachsen (für Kinder ab der 5. Klasse) unter zehn Büchern gesucht. Hier winken euch Preise und Bücher als Gewinn.

Abschlussfest Buchsommer

22.8., 16 Uhr, Innenhof der Leipziger Stadtbibliothek am Wilhelm-Leuschner-Platz

Abschlussfest Buchsommer Sachsen

30.8., 16 Uhr, Moritzbastei

Mehr dazu unter www.stadtbibliothek.leipzig.de.

Die Sterne zum Greifen nah - nicht nur für Sternschnuppenjäger und Astronomiefans

Wer sich für Sterne und Planeten interessiert, sollte sich einen Besuch in einer Sternwarte oder in einem Planetarium nicht entgehen lassen. Der Blick durchs Teleskop ist im Großraum Leipzig in Schkeuditz und Eilenburg möglich. Die beiden Standorte bilden zusammen die Sternwarte Nordsachsen. In den Sommerferien bieten sie viele spannende Veranstaltungen an: Filmvorführungen, Sternschnuppen zählen und den Mond beobachten machen die Faszination des Sternenhimmels erlebbar. Wir haben hier eine kleine Auswahl für euch.



Ein Sternbild für Flappi

Mit Fledermauskind Flappi entdeckt ihr die wichtigsten Sternzeichen und hört die Sage vom Helden Perseus und der schönen Andromeda.

Filmvorführung, ab 6 Jahre

9.8., 10 Uhr, Astronomisches Zentrum Schkeuditz

Sommersterne am Nachthimmel – „Wir fliegen durch das Sommerdreieck“

Das große Sommersternbild, der Schwan, ist ein verwandelter Gott, der auch gleich noch einen Adler mitgebracht hat. Und was das Musikinstrument Leier mit einem Delfin zu tun hat, hört und seht ihr beim „Flug durch das Sommerdreieck“.

Filmvorführung mit anschließendem Blick durch das Teleskop, ab 6 Jahre

18.7., 24.7., 28.7., 29.7., 13.8., 10 Uhr, Astronomisches Zentrum Schkeuditz

8.8., 15 Uhr, Sternwarte Eilenburg

Sternschnuppennacht – Sternschnuppen zählen und Mondbeobachtung durchs Teleskop

Bringt euch warme Kleidung und Geduld mit. Und ganz viele Wünsche für die Sternschnuppen.

12.8., 21.30 Uhr, Astronomisches Zentrum Schkeuditz

Der eiskalte Mars

„Und dann blieb das mars-Auto stecken! Es konnte nicht mehr fahren”, berichtet Charlie vom Planeten Mars. Wie lebt es sich dort?

Filmvorführung, ab 5 Jahre

22.7., 10 Uhr, Sternwarte Eilenburg

Weitere Informationen zur Sternwarte Nordsachsen und eine Übersicht aller Veranstaltungen findet ihr hier: www.sternwarte-nordsachsen.de.

Nachts über die Rennbahn – Helme auf, rauf auf’s Rad und los geht’s!

Immer am letzten Freitag in den Sommerferien treten schon ganz kleine und auch größere Radler in die Pedale beim großen Kindernachtrennen des SC DHfK Leipzig. Neben den einzelnen Rennen gibt es auch bei der 16. Auflage ein buntes Programm mit Aktionen der Freiwilligen Feuerwehr, Kinderschminken, Bastelstraße, zwei Hüpfburgen, Seifenblasenkünstler, das beliebte Spieleland der Toyscompany und einen echten Traktor, auf den ihr klettern könnt.

Teilnehmeralter: 3 bis 12

16.8., ab 17 Uhr, Leipziger Radrennbahn Kleinzschocher

Die Anmeldung und weitere Informationen unter: https://kindernachtrennen.de.

Und sonst so in der Umgebung?!

Auch in der Region rund um Leipzig ist noch viel mehr los. Ihr könnt eigene Bilder drucken, bei einer Poolparty dabei sein und Cocktails trinken, einen Graffiti-Workshop besuchen und vieles mehr erleben.

Hier findet ihr unsere Tipps für Grimma, Pegau und Co.: Ferientipps rund um Leipzig I.

Hier findet ihr unsere Tipps für Altenburg, Schmölln und Co.: Ferientipps rund um Leipzig II.

Tipp Viele der Veranstaltungen sind auch Teil des Ferienpass-Programms der Stadt Leipzig.

/ Schlingel-Redaktion