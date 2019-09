Es gibt sie als Streifen, Kugel oder Dragée, in bunt oder weiß, scharf oder fruchtig: Kaugummis. Seit 1869 in Ohio (USA) das erste Patent zur Kaugummi-Herstellung vergeben wurde, trat das Stückchen Kaumasse einen weltweiten Siegeszug an und ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Doch am Kaugummi klebt so mancher Mythos – was ist dran?