Warum findet eine zweite Wahl zum Oberbürgermeister statt?

Bei der ersten Wahl am 1. Februar 2020 gab es keinen eindeutigen Gewinner. Damals sind acht Kandidaten (vier Männer und vier Frauen) zur Wahl angetreten. Einer der acht Kandidaten hätte mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten müssen. Also von allen Wählern hätte mindestens die Hälfte diesen Kandidaten wählen müssen. Bei Wahlen heißt das absolute Mehrheit. Da kein Kandidat diese absolute Mehrheit erhalten hat, wird jetzt noch einmal gewählt. Diesmal gewinnt der Kandidat, der die meisten Stimmen der Wähler erhält. Das nennt man einfache Mehrheit.

Wer kann am Sonntag zum Oberbürgermeister Leipzigs gewählt werden?

In diesem zweiten Wahlgang treten drei Kandidaten zur Wahl des Oberbürgermeisters an: Burkhard Jung von der Partei SPD, Sebastian Gemkow von der Partei CDU und Ute Elisabeth Gabelmann von der Piratenpartei.

Wie läuft diese Wahl ab?

Auf dem Wahlschein stehen die Namen aller drei Kandidaten. Jeder Wähler macht ein Kreuz bei dem Kandidaten, den er am liebsten als Oberbürgermeister Leipzigs hätte. Das nennt man Stimmabgabe.

Der Stimmzettel wird vom Wähler in die Wahlurne gesteckt. Diese Wahlurne darf erst nach Ende der Wahl, um 18 Uhr, von den Wahlhelfern geöffnet werden. Dann werden alle Stimmen für jeden Kandidaten zusammengezählt und es gibt einen Wahlgewinner. Dieser wird am Sonntagabend bekanntgegeben und ist für die nächsten sieben Jahre der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin von Leipzig.

Wer darf den Leipziger Oberbürgermeister wählen?

Bei der Wahl des Oberbürgermeisters dürfen alle Menschen wählen, die mindestens 18 Jahre alt sind und seit drei Monaten in Leipzig wohnen. Außerdem muss man als Wähler bei der Oberbürgermeisterwahl entweder die deutsche Staatsangehörigkeit haben oder Bürger eines Landes der Europäischen Union ( EU) sein. Falls ihr Nachbarn habt, die zum Beispiel Italiener oder Schweden sind, dürfen eure Nachbarn den Leipziger Oberbürgermeister auch wählen.

Bitte hier entlang zur Wahl! Quelle: André Kempner

Wo wird gewählt?

Gewählt wird am Sonntag im Wahllokal. Jeder Wähler muss in ein bestimmtes Wahllokal gehen. Wahllokale sind meistens in Schulen in der Nähe eures Zuhauses. Welches Wahllokal das richtige ist, steht im Wahlbenachrichtigungsbrief. Falls man den Brief nicht mehr findet, gibt es auf der Internetseite der Stadt Leipzig auch eine Suche nach Wahllokalen.

Welche Dinge muss man ins Wahllokal mitbringen, um zu wählen?

Jeder Wähler hat einen Wahlbenachrichtigungsbrief erhalten. Diesen Brief muss er ins Wahllokal mitbringen und vorzeigen. Außerdem sollte jeder Wähler seinen Personalausweis oder Reisepass dabei haben.

Übrigens: Wer seinen Wahlbenachrichtigungsbrief nicht mehr findet, kann trotzdem wählen! Einfach Personalausweis oder Reisepass im Wahllokal vorzeigen. Falls Mama oder Papa also am Sonntag hektisch nach diesem Brief suchen, könnt ihr sie jetzt ganz einfach beruhigen.

Was noch wissenswert ist:

Warum gibt es nur noch drei Kandidaten?

Die fünf weiteren Kandidaten und Kandidatinnen der anderen Parteien, die beim ersten Wahlgang angetreten sind, treten nicht mehr an. Dazu haben die Kandidaten sich aus verschiedenen Gründen entschlossen. Manche unterstützen jetzt einen der drei verbliebenen Kandidaten, zum Beispiel, indem sie zur Wahl eines bestimmten Kandidaten aufrufen.

Warum gehen eure Eltern alleine in die Wahlkabine? Und warum gibt es so viel Geheimniskrämerei im Wahllokal?

„Der Leipziger Oberbürgermeister wird von den Wahlberechtigten in allgemeiner, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.“ So steht es auf der Website der Stadt Leipzig. Allgemein, frei, gleich und geheim sind Wahlen in Deutschland immer. Das steht im Grundgesetz und ist sehr wichtig. Denn nur, wenn man niemandem erzählen muss, wen man gewählt hat, kann man wirklich frei entscheiden, wen man wählt. Manche Menschen würden sich vielleicht nicht trauen, ihren bevorzugten Kandidaten zu wählen. Vielleicht, weil jemand anderes gesagt hat, dass dieser Kandidat nicht gut sei und man ihn nicht wählen soll. Um das zu verhindern, braucht man niemandem davon erzählen, wen man gewählt hat.

Im Wahllokal ist es sogar verboten, zu sagen, für welchen Kandidaten man gestimmt hat. Sonst könnte man nämlich andere Menschen dort beeinflussen und sie entscheiden sich dann vielleicht für einen anderen Kandidaten. Damit das nicht passiert, geht auch jeder Wähler einzeln in die Wahlkabine und faltet den Stimmzettel hinterher so, dass niemand sieht, wen er gewählt hat, wenn er den Stimmzettel in die Wahlurne steckt.

Muss man wählen?

Nein, niemand ist gezwungen zu wählen. In Deutschland sind Wahlen frei, also freiwillig. Man hat das Recht aber nicht die Pflicht zu wählen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Jeder Wahlberechtigte darf auch nicht wählen oder ungültig wählen.

Warum ist es wichtig zu wählen?

Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum man überhaupt wählen sollte. Wer wählen geht, hat damit die Möglichkeit, mitzubestimmen, wer in den nächsten Jahren als Oberbürgermeister wichtige Entscheidungen für Leipzig trifft. Jeder Kandidat hat andere Ansichten dazu, was in Leipzig passieren soll und mit welchen Menschen er zusammenarbeiten möchte. Wer am Sonntag wählt, kann also mitbestimmen, was in Leipzig passiert und wie die Stadt sich entwickelt.

Psst, geheim... Gewählt wird in der Wahlkabine und immer einzeln. Quelle: André Kempner

Warum wird die Wahl auch Stimmabgabe genannt?

Wer ein Kreuz auf dem Wahlschein macht, gibt damit seine Stimme ab. Zum Glück können wir hinterher trotzdem noch reden. Seine Stimme abgeben ist die Redewendung dafür, dass man sich für einen Kandidaten entschieden hat – oder auch für keinen Kandidaten. Auf jeden Fall hat man seine Meinung zur Wahl geäußert. Bei der Wahl zum Oberbürgermeister haben alle Wähler eine Stimme.

Muss man zum Wählen ins Wahllokal?

Nein. Es besteht die Möglichkeit schon vor Sonntag zu wählen, allerdings nur bis zum Freitagabend vor der Wahl: Man kann vor dem Wahltag entweder in der Briefwahlstelle im Neuen Rathaus oder per Post wählen. Das nennt man dann Briefwahl.

Warum soll man zur Wahl den Personalausweis oder Reisepass mitbringen?

Beides sind offizielle Dokumente mit denen jeder Bürger sich ausweisen kann. Der Wahlhelfer kann dadurch überprüfen, ob der Wähler auch wirklich wahlberechtigt ist.

Was macht ein Wahlhelfer?

Die Wahlhelfer sind die freundlichen Menschen, die den ganzen Sonntag in den Wahllokalen sind und sichergehen, dass die Wahl richtig abläuft und zum Beispiel niemand zweimal wählt. Bei der Auszählung der Stimmzettel achten sie auch darauf, dass die Stimmzettel korrekt ausgefüllt wurden. Es muss eindeutig erkennbar sein, welcher Kandidat das Kreuz erhalten hat. Falls der Stimmzettel ungültig ist, muss der Wahlhelfer auch das vermerken.

Nach der Auszählung geben sie das Ergebnis aus ihrem Wahllokal an den Wahlleiter weiter. Sobald die Ergebnisse aus allen Wahllokalen vorliegen und zusammengezählt wurden, gibt der Wahlleiter das Endergebnis der Wahl bekannt.

Wahlhelfer melden sich freiwillig und arbeiten ehrenamtlich, also unbezahlt.

Was ist eine Wahlurne?

Die Wahlurne ist der Kasten, in den jeder Wähler seinen Stimmzettel wirft, nachdem er gewählt hat. Die Wahlurne muss bis zum Ende der Wahl fest verschlossen bleiben, damit keiner mogeln kann. Falls ihr euch fragt, wie jemand da mogeln sollte: Zum Beispiel indem er viele Stimmzettel für ein und denselben Kandidaten in die Wahlurne legt. Das ist nämlich verboten.

Und zum Schluss: Was macht ein Oberbürgermeister eigentlich genau?

Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Selbst viele Erwachsene wissen nicht genau, welche Aufgaben ein Oberbürgermeister hat. Vielleicht stellt ihr euch vor, dass der Oberbürgermeister über alle Dinge entscheidet, die in Leipzig passieren? Also wenn irgendwo Bäume gefällt werden oder ein Haus gebaut wird, dass der Oberbürgermeister das vorher erlauben muss. Das stimmt so nicht.

Der Oberbürgermeister ist vor allem der Chef der Stadtverwaltung. Außerdem ist er Dienstvorgesetzter der Menschen, die für die Stadt Leipzig arbeiten. Das sind etwa 10.000 Menschen. Der Oberbürgermeister trägt die Verantwortung dafür, dass die Mitarbeiter ihre Aufgaben ordentlich erledigen. Zum Glück helfen ihm andere Mitarbeiter dabei, zum Beispiel die Amtsleiter.

Er ist zudem der Vorsitzende des Stadtrates. Im Stadtrat werden wichtige Entscheidungen für Leipzig getroffen. Der Oberbürgermeister ist ebenfalls Mitglied des Stadtrates und darf bei den Entscheidungen mit abstimmen. Wie alle anderen Stadträte auch hat er genau eine Stimme. Er kann zustimmen, ablehnen oder sich enthalten. Er muss auch dafür sorgen, dass die Entscheidungen des Stadtrates umgesetzt werden.

Außerdem vertritt der Oberbürgermeister die Stadt nach außen. Er empfängt Gäste, zum Beispiel Politiker, aus anderen Städten oder Ländern.

Von Susanne Reinhardt