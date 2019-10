Leipzig

Ihr seid zwischen 6 und 12 Jahren alt, kommt aus Leipzig und versteht etwas von neuer deutscher Kindermusik? Ihr liebt die Band Deine Freunde und könnt es kaum erwarten, bis am 22. November 2019 die neue CD „ Helikopter“ erscheint? Fünfmal ja? Dann passt jetzt gut auf:

Wir, die Schlingel-Redaktion, suchen zwei Testhörer, die - vor allen anderen - in das fünfte Studioalbum von Flo, Lukas und Pauli reinhören und uns im Anschluss verraten, wie es ihnen gefallen hat. Die Besprechung (also eure Meinung) und ein kleines Foto von euch werden in der Schlingel-Doppelausgabe Dezember 2019/Januar 2020 veröffentlicht. Ein bisschen Ruhm und Ehre sind euch also sicher. Vorausgesetzt, eure Eltern sind einverstanden - ihr Okay brauchen wir in jedem Fall. Redaktionsschluss ist am 12. November, das heißt die Aktion findet zeitnah statt.

Übrigens: Unser Erdmännchen-Maskottchen handelt mit der Plattenfirma Universal Music gerade auch noch eine kleine Überraschung als Dankeschön für euch aus ...

Ab 22. November 2019 erhältlich: "Helikopter" - das neue Album von Deine Freunde. Quelle: Universal Music

So könnt ihr mitmachen: Bewerbt euch bis zum 5. November 2019 10 Uhr mit einer E-Mail an gewinnspiele@lvz.de Stichwort "Deine Freunde". Vergesst nicht eure vollständigen Kontaktdaten und euer Alter anzugeben. Die zwei Gewinner werden unter allen Einsendungen ausgelost und schriftlich von uns benachrichtigt. Wichtige Hinweise für eure Eltern: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.madsack.de/Informationen_gem_art_13_eu_dsgvo Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, Sitz: Leipzig, Registergericht: Leipzig HRA 293

Einen Vorgeschmack auf das neue Album liefert die erste Single-Auskopplung "Wieder Deine Freunde":