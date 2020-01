Als Geheimtinte könnt ihr ganz einfach Wasser benutzen: „Wie? Schreiben mit Wasser? Das kann doch keiner lesen?“, fragt ihr euch sicher. Doch, es funktioniert – und zwar mit der richtigen Technik.

So geht’s: Zuerst müsst ihr ein Blatt Papier nass machen. Darauf legt ihr ein trockenes Blatt Papier und schreibt darauf eure Nachricht mit einem stumpfen Bleistift und viel Druck. Lasst es trocknen. Bald kann man die Schrift auf dem vormals nassen Papier nicht mehr lesen. So kann sie versendet werden. Will der Empfänger die Botschaft entschlüsseln, muss er das Papier nur wieder nass machen.