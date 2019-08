Wieso hat das Alphabet eine feste Reihenfolge?

Sie erlaubt vor allem eine alphabetische Sortierung von Wörtern und Namen. Denkt nur an euer Klassenbuch. In einigen Definitionen ist mit Alphabet übrigens nicht der Buchstabenbestand sondern die Reihenfolge der Buchstaben gemeint.

Wer hat`s erfunden?

So genau weiß man das nicht. Aber das Alphabet, das die Kinder heute in der Schule lernen, ist auf das Alphabet der Phönizier im Nahen Osten zurückzuführen. Sie haben es schon vor mehr als 3000 Jahren verwendet. Ihr Alphabet hatte 22 Zeichen, die Vokale a, e, i, o und u fehlten. Später übernahmen die Griechen das Alphabet, ergänzten einige Buchstaben und gaben ihm den heutigen Namen. Daraus entwickelte sich das etruskische Alphabet und daraus wiederum das lateinische, das wir auch heute noch so in etwa verwenden. Seit dem Mittelalter besteht es übrigens aus 26 Buchstaben und drei Umlauten.

Der Name kommt aus dem Griechischen und setzt sich aus den ersten beiden Buchstaben zusammen: Alpha und Beta.

Haben alle Länder das gleiche Alphabet?

Nein. Denn nicht alle Länder verwenden auch lateinische Buchstaben wie wir. In Russland beispielsweise gilt das kyrillische Alphabet mit 33 Buchstaben. Einige sind gleich, andere sehen völlig anders aus. Ganz verrückt wird es in China. Im Chinesischen gibt es ausschließlich Schriftzeichen. Und die stehen nicht etwa für einen Buchstaben, sondern für eine Silbe. Es gibt tausende verschiedene Schriftzeichen.

Im Chinesischen gibt es tausende verschiedene Schriftzeichen. Um sich ohne Probleme verständigen zu können, sollte man zwischen 500 und 700 kennen. Quelle: pixabay / quillau

Wir „teilen“ uns das Alphabet mit der Schweiz, Österreich, Luxemburg und Liechtenstein. Die Liechtensteiner und der Schweizer verzichten allerdings auf das „ß“.

Welche Buchstaben unseres Alphabets werden am häufigsten verwendet?

Laut dem Rechtschreibewörterbuch Duden wird das „e“ am häufigsten verwendet, dann kommen das „n“ und dann das „r“. Schlusslicht ist das „q“ – sogar das „x“ auf dem vorletzten Platz wird also öfter benutzt.

Was ist das Buchstabier-Alphabet?

Manche Wörter oder Namen sind ziemlich kompliziert. Damit man sich nicht verhört oder gar verschreibt, sollte man sie sich buchstabieren lassen. Würde man dafür nur einzelne Buchstaben nutzen, gäbe es gleich die nächsten Missverständnisse, beispielsweise bei ähnlich klingenden Buchstaben wie „b“ und „p“. Da hilft es, statt einem Buchstaben ein ganzes Wort zu nennen, das mit dem Buchstaben anfängt. „Ey Alter“ würde man demnach mit Emil, Ypsilon, Anton, Ludwig, Theodor, Emil, Richard buchstabieren.

Auf die Idee, das so zu machen kam man 1903, deswegen besteht es auch aus so altmodischen Wörtern. Damals waren die Telefonleitungen sehr schlecht und das Buchstabier-Alphabet eine große Hilfe. Die NATO hat übrigens ihre eigene Buchstabiertafel erfunden, um die militärische Kommunikation im Funkverkehr zu sichern. Statt Anton heißt es Alpha, statt Berta Bravo und statt Dora Delta.

Was ist eigentlich ein Braille-Alphabet?

Während sehende Menschen Buchstaben mit dem Auge erfassen, sie zu Wörtern zusammenziehen, lesen und verstehen können, haben sehbehinderte diese Möglichkeit nicht. Deshalb hat sich 1825 der damals 16 Jahre alte Louis Braille, der selbst sehbehindert war, eine besondere Schrift ausgedacht, die heute seinen Namen trägt - die Braille-Schrift. Sie verwendet zwar die Buchstaben unseres Alphabets, wird aber durch jeweils sechs bis acht Punkte abgebildet.

An öffentlichen Gebäuden und Denkmälern sind häufig Metalltafeln mit Brailleschrift neben den Schildern für Sehende, angebracht, damit auch sehbehinderte Menschen herausfinden können, wo sie sind oder was es mit dem Denkmal auf sich hat. Quelle: pixabay / Hans Braxmeier

Statt mit dem Auge, kann man die Punkte mit den Fingerkuppen ertasten, denn die Punkte ragen aus dem Blatt hervor. Wenn ihr mal sehen wollt, wie euer Name in Braille-Schrift aussieht, könnt ihr den Online-Übersetzer auf der Seite www.cbm.de nutzen. Wer selber fühlen will, besucht am besten die Deutsche Zentralbücherei für Blinde in Leipzig.

Von Uta Zangemeister