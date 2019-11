Manche Frauen versuchen jahrelang Mutter zu werden, ein eigenes Kind zu bekommen und können doch nicht schwanger werden. Die vielen Versuche rauben oft viel Zeit, Nerven und auch Geld. Wenn es am Ende doch nicht klappt, sind viele Betroffenen von Trauer und Schmerz überwältigt, ihr Selbstwertgefühl leidet und wichtige soziale Beziehungen stehen unter Spannung.

Eine Selbsthilfegruppe will ungewollt Kinderlosen Frauen in Leipzig Platz bieten, sich auszutauschen, gemeinsam zu trauern und von dem Kinderwunsch Abschied zu nehmen. In der Gruppe sollen sie Mut und Kraft schöpfen, um das eigene Leben wieder mit Freude zu gestalten.

Interessierte Frauen können sich per E-Mail unter ungewollt-kinderlos.le@web.de an Christiane wenden.