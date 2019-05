Die Sonne scheint durch die Fenster ins Klassenzimmer der 1B, an die Tafel sind mit Kreide liebevoll ein Frühlingsbild sowie das Motiv eines Clowns für den Buchstaben C gemalt, die Tische und Stühle stehen in geraden Reihen – klassisch mit Blick zur Tafel.

„Wir arbeiten bei uns viel im Klassenverbund, das Klassenzimmer ist frontal ausgerichtet“, erklärt Nina Luckner von der Freien Waldorfschule in Leipzig. „Für viele Schüler ist es gut zu wissen, wo rechts und links ist, vorne und hinten – vor allem für die Kleinsten.“

Alles hat seine Ordnung: Lehrerin Nina Luckner von der Freien Waldorfschule in Leipzig setzt bei ihren Grundschülern auch auf „frontale" Elemente.

Die Klassenlehrerin führt heute durch die Schule im Norden Leipzigs, vorbei an Selbstgehäkeltem und Selbstgefärbtem, durch Zimmer mit Webstühlen, durch Eisen- und Holzwerkstatt. Doch sogar hier wird heutzutage nicht den ganzen Tag gesungen und im Schulgarten gearbeitet, auch in alternativen Schulformen finden sich „frontale“ Elemente wieder.

„Die Erfahrung zeigt einfach, dass es beim Einführen von neuem Stoff wichtig ist, dass die Aufmerksamkeit aller auf dem Thema ruht.“ So könnten zum Beispiel Experimente erst frontal erklärt und dann selbstständig durchgeführt werden.

So komplex ist Frontalunterricht Kurzdefinition: Frontalunterricht ist eine Unterrichtsform, bei der den Schülern ein bestimmter Inhalt sprachlich vermittelt wird. Der Lehrende steuert allein den Unterricht, kontrolliert und bewertet. Doch der genaue Ablauf und Inhalt ist aus pädagogischer Sicht durchaus komplexer. Die Merkmale: Der Lernprozess wird überwiegend durch die sprachlichen Anweisungen des Lehrenden bestimmt.

Das Angebot ist standardisiert, da es sich an eine größere Gruppe von Schülerinnen und Schülern richtet.

Im Mittelpunkt steht die Orientierung in einem Themengebiet, um Sachwissen zu vermitteln.

Das Ergebnis der verschiedenen Unterrichtseinheiten und -abschnitten kann durch Methoden wie zum Beispiel übung, zusammenfassung oder Transfer „gesichert“ werden. Die Phasen: Orientierungsphase (Anknüpfungsphase): Der Lehrende versucht, das (Vor-)Wissen der Schülerinnen und Schüler mit dem neu zu bearbeitenden Stoff zu verbinden.

Rezeptionsphase (Präsentationsphase): Anschließend wird der neue Lernstoff in geordneter Form vorgestellt.

Interaktionsphase (Verarbeitungsphase): Die Schülerinnen und Schüler sollen dann die wichtigsten Einsichten herausarbeiten, eine persönliche Bedeutung herstellen und den neuen Stoff mit dem bisherigen Wissen verbinden.

Festigungsphase (Absicherungsphase): Abschließend sollen die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten auf neue Fälle und Gebiete übertragen und mit neuen nutzungsperspektiven verknüpft werden (Transfer). Quelle: Didagma, Zentrum für Lehrerbildung, Technische Universität Kaiserslautern

Von wegen „Wenn alles schläft und einer spricht: Dieses nennt man Unterricht.“ Dieses Zitat unbekannten Ursprungs halten die einen für lustig, den anderen vergeht das Lachen.

Wer sich unter den Eltern angehender Grundschüler umhört, der erhält mancherorts den Eindruck, an staatlichen Schulen hätte sich seit Jahrzehnten nichts verändert.

Auf der einen Seite stehen Vorstellungen von stundenlangem Frontalunterricht in Stille, mit einem autoritären Lehrer, der Vokabeln und Formeln in Köpfe eintrichtert.

Auf der anderen Seite stehen alternative Schulformen mit freigeistigen Schülern und Pädagogen, Unterricht in der Natur und Projektarbeit laut lachender Kinder.

Dabei haben sich die Regelschulen schon lange weiterentwickelt und auch die freien Schulen nutzen „frontale“ Varianten – und zwar dort, wo es Sinn ergibt.

Verpönte Unterrichtsform

Das schlechte Image des Frontalunterrichts, das ihm besonders in den Neunzigerjahren in Ostdeutschland anhaftete, hat laut Roman Schulz, Sprecher des Sächsischen Landesamtes für Schule und Bildung, eine einfache Erklärung: „Vor dem Hintergrund der DDR-Schulen und der dortigen Politisierung und Indoktrinierung haben die Menschen ihren berechtigten Unmut über das System auf dieser Methode abgeladen.“

Da diese Unterrichtsform auch während der nationalsozialistischen Vergangenheit sowie im preußisch geprägten, kaiserlichen Deutschland vorherrschte, wurde sie als veraltet und pädagogisch nicht zeitgemäß abgelehnt.

Aber die Zeiten hätten sich geändert, so Schulz. Während Lehrer vor 100 Jahren noch die einzige Wissensquelle für viele Schüler darstellten und gleichzeitig Grundtugenden wie Disziplin von Haus aus mitgegeben wurden, seien die heutigen Anforderungen an die Pädagogen andere.

„Mit der Demokratisierung und auch Medialisierung sind die Lehrer eher Prozessbegleiter, Mediatoren“, sagt Schulz. Und manchmal auch Sozialpädagogen. Die allermeisten Lehrer in Sachsen würden diese unterschiedlichen Rollen auch erfüllen.

Kein „Richtig“ oder „Falsch“

Dabei helfe die große Methodenvielfalt, die das sächsische Schulsystem ermögliche. Denn: In den sächsischen Lehrplänen sind keine Lehr- oder Unterrichtsformen verbindlich vorgesehen, dort werden ausdrücklich nur die Lernziele und Lerninhalte festgelegt. Oder wie Roman Schulz es sagt: „Alles ist möglich, was zum Ziel führt – und Spaß macht.“

Diese grundsätzliche Freiheit im Unterricht bestätigt auch Prof. Katrin Liebers, Professorin für Grundschulpädagogik an der Universität Leipzig.

Kinder lernen durch unterschiedliche Methoden und Sinneserfahrungen.

„Es gibt eigentlich keine richtigen und falschen Methoden, es geht um die für den jeweiligen Lerninhalt und das jeweilige Kind angemessenen Methoden“, erklärt sie. „Wenn ich systematisches Wissen mit Kindern aufbauen möchte, sind zum Beispiel Methoden wie direkte Instruktion durch einen Lehrervortrag, ein Unterrichtsgespräch oder Wiederholen wichtig. Wenn ich das Können unterstützen möchte, braucht es Methoden wie situiertes Lehren, problemlösenden Unterricht, Werkstattunterricht und Planspiele. Und wenn ich überfach liche Kompetenzen fördern möchte, kann ich das durch offenen Unterricht oder selbstständige Teamarbeit anregen.“ Das schließe Frontalunterricht aber nicht aus.

Werkzeugkasten fürs spätere Leben vermitteln

Die umfassende Wissens- und Kompetenzentwicklung, die der sächsische Lehrplan vorsieht, bedarf jedoch unterschiedlicher Ansätze. Schüler sollen neben den Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen einen großen Werkzeugkasten für ihr Leben erhalten: situationsangemessene, partnerbezogene Kommunikation, fachliche Methoden, Lern- und Arbeitstechniken, das mehrperspektivische Erfassen von Themen und Probleme und vieles mehr.

Hier hat die Waldorfpädagogik mit ihrem ganzheitlichen Ansatz einen klaren Vorsprung. So wird beim Herstellen von Salzteigbuchstaben in der Gruppe das Alphabet mit konkreten Sinneserfahrungen verknüpft, beim Rechnen mit Kastanienkästen in Partnerarbeit gehen Summen und Differenzen ebenfalls Hand in Hand mit der haptischen Wahrnehmung.

„In der Waldorfschule dreht sich vieles um Kreisläufe, wenn beim Partner-Bauernhof der Weg des Korns vom Pflügen und Säen bis zum Brot begleitet wird oder die älteren Jahrgangsstufen in Handarbeit Stofftaschen nähen, die später an die Grundschüler weitergegeben werden“, erklärt Lehrerin Nina Luckner. Dieses verknüpfte und emotionale Lernen gilt als sehr nachhaltig.

