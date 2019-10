Drachenhöhle Syrau

Sachsens einzige Schauhöhle entführt in eine sagenhafte Unterwelt – in das Reich des Drachen Justus. Verschiedene Tropfsteine, kristallklare Seen, weiche Lehmformationen und bizarre Gesteinsvorhänge verleihen dem Naturwunder im Vogtland einen mystischen Charakter. Ebenfalls sehenswert: der Höhlenpark mit Erlebnisgarten und kleinem Spielplatz sowie die nahegelegene Windmühle.

Höhepunkte im Oktober

Jede Führung endet mit einer beeindruckenden Lasershow unter Tage. Bei der rund zehnminütigen Vorstellung mit Licht und Musik zeigt sich auch Drache Justus den Besuchern. Am 3. Oktober drehen sich die historischen Flügel der einzigen vogtländischen Windmühle von 11 bis 16 Uhr.

Drachenhöhle Syrau Höhlenberg 10

08548 Rosenbach / Vogtland OT Syrau Telefon: 037431 3735

https://syrau.de/drachenhoehle/ Öffnungszeiten

April bis Oktober täglich von 9.30 bis 17 Uhr

November, Februar und März täglich von 10 bis 16 Uhr Dezember geschlossen

Eintrittspreise

Kinder unter vier Jahren frei

Kinder (4 bis 14 Jahre) 5,50 Euro

Erwachsene 8 Euro

Familienkarte 25 Euro

Barbarossahöhle im Kyffhäuser

Im Norden Thüringens ist der Hauch der Geschichte spürbar: Denn der Sage nach ist Stauferkaiser Friedrich I. Barbarossa nicht gestorben, sondern schläft in einem unterirdischen Schloss. Sein Reich ist die Barbarossahöhle bei Rottleben im Kyffhäusergebirge. Dort gibt es riesige Hohlräume und seltsam gebogene Gipslappen, die überall von den Wänden wachsen, sowie zahlreiche kristallklare, blaugrün schimmernde Seen mit tollen Deckenspiegelungen zu bestaunen. Wieder zurück an der Erdoberfläche lockt ein neuer Erlebnisspielplatz.

Veranstaltungen im Oktober

ANHYDRITE – Medienkunst-Biennale

Zum ersten Mal in der Geschichte der Medienkunst wird der natürliche Raum einer Schauhöhle zum Ausstellungsort eines Kunstfestivals - und zwar die geologisch einzigartigen Hohlräume der Barbarossahöhle!

Bis 6. Oktober 2019

Besichtigungen täglich von 17.30 Uhr bis 20 Uhr.

Ticketverkauf und Einlass bis 18.30 Uhr

Eintrittspreise ANHYDRITE

Kinder (bis 16 Jahre) 5 Euro

Ermäßigt für Schüler, Studenten, Schwerbeschädigte und Kurgäste der Stadt Bad Frankenhausen 8 Euro

Erwachsene 10 Euro

Gruppenpreise ab 15 Personen

Kinder (bis 16 Jahre) 3 Euro

Erwachsene 7 Euro

Herbstfest - Kaiser Barbarossa empfängt Majestäten der Neuzeit

Sonntag, 20 Oktober 2019

ab 11 Uhr: buntes Markttreiben im Außenbereich

14 Uhr: offizieller Empfang der Majestäten durch den Kaiser

Halloween mit Gruselführung

Donnerstag, 31. Oktober 2019, 16.30 Uhr

Barbarossahöhle im GeoPark Kyffhäuser Mühlen 6

99707 Kyffhäuserland OT Rottleben

Telefon: 034671 5450 www.hoehle.de Öffnungszeiten

April bis Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr

November bis März Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr Eintrittspreise

Kinder unter drei Jahren frei

Kinder (3 bis 16 Jahre) 4 Euro

Erwachsene 7,50 Euro

Familienkarte 21 Euro

Saalfelder Feengrotten

Am Fuße des Thüringer Schiefergebirges gelegen entführen die Saalfelder Feengrotten in das magische Reich der Feen und Naturgeister. Die farbenprächtige Tropfsteinwelt im einstigen Bergwerk, die Erlebnisausstellung Grottoneum und der Abenteuerfreizeitwald Feenweltchen machen den Feenpark zu einem wahrlich zauberhaften Ausflugsziel für Familien.

Veranstaltungen im Herbst

„Klangführung unter Tage“ – Erlebnisführung

Freitag, 4. Oktober 2019, 17.30 Uhr

Feengrotten

Ferienwanderung

Dienstag, 8. Oktober 2019, 14 Uhr

Walderlebnispfad an den Feengrotten

Feenomenaler Ausflug

Mittwoch, 9. und 13. Oktober 2019, 13 Uhr

Feenweltchen

„Taschenlampentour“ – Erlebnisführung

Donnerstag, 10. Oktober 2019, 17.30 Uhr

Feengrotten

Atem- und Entspannungsreise mit Qigong

Freitag, 11. Oktober 2019, 17.45 Uhr

Heilstollen der Feengrotten

„Taschenlampentour“ – Erlebnisführung

Donnerstag, 17. Oktober 2019, 17.30 Uhr

Feengrotten

Atem- und Entspannungsreise mit Qigong

Freitag, 25. Oktober 2019, 17.45 Uhr

Heilstollen der Feengrotten

8. Feelloween – „Alice in der Wundergrotte“

Freitag, 8. und Samstag, 9. November 2019, 15 bis 20 Uhr

Feengrotten und Park

Saalfelder Feengrotten Feengrottenweg 2

07318 Saalfeld / Saale Feenfon: 03671 5504 0 www.feengrotten.de Tipp: Mit dem Feen-Ticket reisen Sie günstig mit Zug und Bus (der Eintritt zum Feenpark ist im Ticketpreis bereits inbegriffen). Öffnungszeiten

Mai bis Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr

November bis April täglich von 11 bis 15.30 Uhr Eintrittspreise

Führung und Museum

Kinder 7,90 Euro

Erwachsene 11,90 Euro Kombiticket mit Feenweltchen

Kinder 9,90 Euro

Erwachsene 14,90 Euro

Rübeländer Tropfsteinhöhlen

Im Harzer Höhlenort Rübeland liegen zwei der bekanntesten Tropfsteinhöhlen Deutschlands:

Baumannshöhle

Deutschlands älteste Schauhöhle fasziniert mit ihrem reichhaltigen Tropfsteinschmuck und macht sich vor allem mit dem „Goethesaal“, der bundesweit einzigen unterirdischen Naturbühne, einen Namen. Gut achtzig Meter unter Tage lässt sich Theater auf eine ganz besondere Weise erleben.

Aufführungen im Oktober

„Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“

5. Oktober 2019, 17 Uhr

6. Oktober 2019, 16:30 Uhr

„Die Schneekönigin“

9. Oktober 2019, 16.30 Uhr – Premiere

10./16./17. Oktober 2019, 16.30 Uhr

„Sherlock Holmes“

12. Oktober 2019, 17 Uhr

13. Oktober 2019, 16.30 Uhr

„Familie Feuerstein“

19. Oktober 2019, 17 Uhr

20. Oktober 2019, 16.30 Uhr

Maxim Kowalew Don Kosaken

31. Oktober 2019, 17 Uhr

Hermannshöhle

Die faszinierende Flusshöhle glänzt mit der Kristallkammer, riesigen Tropfsteinen und dem Olmensee, in welchem Deutschlands einzige Grottenolme leben. Sie ist nur circa 400 Meter von der Baumannshöhle entfernt.

Veranstaltungen im Oktober:

Taschenlampenführungen

4./5./8./10./12./14./16. Oktober 2019, jeweils 9 Uhr

Unter fachkundiger Leitung geht es auf Entdeckungstour ins Reich der Finsternis, in dem unzählige Stalak titen und Stalagmiten sowie seltene tierische Höhlenbewohner im Schein der Taschenlampen bewundert werden können. Ein Highlight besonders für Kinder.

Rübeländer Tropfsteinhöhlen Blankenburger Straße 35

38889 Oberharz am Brocken OT Höhlenort Rübeland Telefon: 039454 49132 www.harzer-hoehlen.de Öffnungszeiten

täglich, Führungen immer um 10, 13 und 16 Uhr Eintrittspreise

Führungen: ab 9 Euro

Karten für Theatervorstellungen: 8 bis 15 Euro

Wichtige Hinweise: Bitte ausreichend warme Kleidung und festes Schuhwerk für den Höhlenbesuch mitnehmen (die Temperaturen liegen meist nur bei rund 10 Grad). Eine Besichtigung im Rollstuhl oder mit Kinderwagen ist in der Regel nicht möglich. Tiere sind nicht gestattet.

Von Constanze Dietsch und Susanne Reinhardt