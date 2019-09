Die richtige Geburtsstätte fürs Kind will gut ausgesucht sein. Für werdende Eltern gehört die Wahl des Entbindungsortes wohl zu den schwierigsten Entscheidungen während der Schwangerschaft. In unserem großen Überblick zu Geburtsstätten in Leipzig und der Region stellen wir zehn Kliniken und vier Geburtshäuser steckbriefartig vor.