Im Roman "Per Anhalter durch die Galaxis" von Douglas Adams wird der Supercomputer Deep Thought nach dem Sinn des Lebens gefragt. Seine Antwort ist 42. Einfach nur 42. Als Antwort auf alles.

Natürlich sind die 42 Lieder auf dieser Doppel-CD nicht die Antwort auf alles. Aber die hier versammelten Kindermusiker versuchen nicht nur einige Antworten zu präsentieren, sondern vor allem Fragen zu stellen und Anregungen zu geben, die Kindern helfen sollen, eigene Überlegungen anzustellen und Gedanken zu sortieren, die helfen sollen, diese Welt ein kleines bisschen besser zu machen.

Die Lieder greifen dabei Inhalte auf, die durchaus zu den brennenden Themen der Zeit gehören. Und das nicht erst seit Greta Thunberg und den Fridays for Future Demonstrationen.

Es geht hier um eine saubere Umwelt, um sauberes Wasser und saubere Energien. Es geht um Mobbing, Inklusion und den täglichen Straßenverkehr. Es geht aber auch um ein wirkliches Miteinander, um ein gemeinsames, freundliches Leben, um Demokratie und um eine Zukunft für uns alle.

Teilnahme am Gewinnspiel Wenn Sie und Ihr Kind eine CD "42 starke Kinderlieder für eine bessere Welt" gewinnen möchten, schicken Sie bis zum 5. April eine E-Mail mit dem Stichwort „ Kinderlieder“ und Ihren vollständigen Kontaktdaten an gewinnspiele@lvz.de. Die Gewinner werden unter allen Einsendungen ausgelost und per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt. Der Preis wird zugesendet, bitte die Adresse nicht vergessen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de.

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.madsack.de/Informationen_gem_art_13_eu_dsgvoLeipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, Sitz: Leipzig, Registergericht: Leipzig HRA 293

Alle auf dieser Doppel-CD vertretenen Kinderliedermacher sind Teil des Netzwerkes " Kindermusik.de". Seit fast 20 Jahren gibt es mit „ Kindermusik.de“ einen Verbund von Kindermusikern aus dem deutschsprachigen Raum. Ziel ist es, sich gegenseitig zu unterstützen, die Idee von guter Kindermusik zu fördern und voranzutreiben. Gemeinsam Musik machen, gemeinsame Fortbildung verbunden mit einem guten und tragfähigen Netzwerk

Die Landkarte der Mitglieder von „ Kindermusik.de“ macht deutlich: Sie singen und spielen ihre Lieder von der Ostsee bis nach Tirol, von der Lausitz bis nach Ostfriesland – In Köln, Berlin, Hamburg und überall, wo Kinder singen und Spaß an Musik haben sind sie dabei. Derzeit haben sich über vierzig Menschen in der Kindermusik aus Österreich und Deutschland hier zusammengeschlossen, die sich auch weit über das Internet hinaus begegnen, inspirieren und bewegen.

Inhalt der CDs

CD 1

01 „ Viva Wasser“ - ICH & HERR MEYER

02 „Rettet die Bienen“ - RODSCHA & TOM

03 „Die Welt ist so“ – MARKUS ROHDE

04 „Wir stehen auf“ – SULI PUSCHBAN UND DIE KAPELLE DER GUTEN HOFFNUNG

05 „Wir sind eins“ – KARIBUNI

06 „ Willi Wal“ – RANDALE

07 „Traumfänger“ - UNMADA UND DER KINDERWALDCHOR FEAT. ELK CHIEF

08 „Ich erinner mich an Dich“ - 3BERLIN

09 „Streit um den See“ – TONI GEILING

10 „Wir sind ein tolles Team“ – KIRI RAKETE

11 „Flotte Lotte“ – BLUATSCHINK

12 „Ein Geschenk“ -- SPUNK

13 „Der blaue Planet“ – MATTHIAS UND DIE ZAPPELBANDE

14 „Fragen“ – ALEX SCHMEISSER

15 „ Wasser ist wichtig“ – ROBERT METCALF

16 „Aufeinander zu“ – FRANK BODE

17 „Mach Das Leben Schön“ – KRAWALLO

18 „Fantasien ist überall“ – JOHANNES KLEIST

19 „Kinder,nee“ – DIE LÖFFELPIRATEN

20 „Sonne, Wind und Wasser“ – BIRTE REUVER

21 „Wie schön, dass jeder anders ist“ – LEICHTFUSS UND LIEDERLIESEL

CD2

01 „Ich stell' mir vor“ - ANDI UND DIE AFFENBANDE

02 „Mach die Welt bunter“ - DONIKKL

03 „Da ist ein Monster im Meer“ – GERALDINO

04 „Weite Welt“ - RADAU!

05 „Menschenskinder“ – THOMAS SUTTER

06 „Komm und spiel mit mir“ – HELMUT MEIER

07 „Je je Lumumba“ – DIE BLINDFISCHE

08 „Bavo, dûr ne be / Draußen vor der Tür“ - RATZFATZ UND HASSAN IBRAHIM BERZENCÎ

09 „Mobbing ist nicht mein Ding“ - CATTU DER TRAUMFÄNGER

10 „Tanzende Flammen“ - LIESELOTTE QUETSCHKOMMODE

11 „Wie soll die Welt aussehen?“ – LILA LINDWURM

12 „Verkehrszähmer-Song“ – FARYNA

13 „Viele Sprachen kennt die Welt“ – WOLFGANG HERING

14 „Demokratie - wir stehen auf diese Freiheit“ - SUPPI HUHN UND DIE KINDERKÖNIGE

15 „Wir sind alle ganz verschieden“ – FLORIAN MÜLLER

16 „Die Zukunft, das seid ihr“ - LARISSA & "DIE COOLKIDS"

17 „Das bin ich“ - GEORG FERRI FEILS UND PAULA FREGIN

18 „Sieben Pferdchen“ – MATHIAS LÜCK

19 „Riese Rübezahl (Der Geist vom Riesengebirge)“ – GRÜNSCHNABEL

20 „Stör dich nicht dran“ – ZWULF

21 „Ich schenk dir einen Stern“ - STEPHEN JANETZKO

Die Compilation „42 starke Kinderlieder für eine bessere Welt“ ist seit dem 27. März 2020 auf CD sowie digital zum Download und auf Streaming-Plattformen erhältlich und empfohlen für Kinder ab 5 Jahren.