Die Besucher nehmen auf der 15 Meter hohen Plattform die Perspektive eines Insekts ein. Von dort blicken sie auf eine rund 25 Meter große Biene, die eine Kamillenblüte bestäubt und Nektar sammelt.

Rundherum gibt es überall etwas zu entdecken: Der Blick fällt auf den wunderschönen Garten mit riesigen Blumen, Wild- und Nutzpflanzen, Insekten, einem Komposthaufen, einer Katze, einem spielenden Kind, einem Gewächshaus und vielen weiteren Details.

Hundertfach vergrößert bestaunen Kinder wie Erwachsene diese Welt des Gartens, die faszinierende Einblicke in die heimische Tier- und Pflanzenwelt bietet.

"Carolas Garten - Eine Rückkehr ins Paradies" Panometer Leipzig

Richard-Lehmann-Straße 114, 04275 Leipzig Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr

Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr Weitere Informationen finden Sie unter www.panometer.de

Ergänzt wird das riesige Panoramabild von einer Begleitausstellung mit gezeichneten und gemalten Bildern und Fotografien von Yadegar Asisi, der diese Gartenwelt zu verschiedenen Jahreszeiten besucht und künstlerisch verewigt hat. Rund 100 Arbeiten, Aquarelle, Zeichnungen, Acrylmalerei, Fotografien und ein 12-minütiger Ausstellungsfilm präsentieren den Garten unter Aspekten wie Mensch und Natur, Werden und Vergehen oder Farbe und Licht.

Extratipp: Kinder können in der Ausstellung an einer Rätselrallye teilnehmen. Infos dazu gibt es an der Kasse.