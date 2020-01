Die Animationsserie PAW Patrol von Nickelodeon und Spin Master lässt seit einigen Jahren die Herzen von Kindern auf der ganzen Welt höher schlagen. In Deutschland ist sie seit 2016 bei SUPER RTL zu sehen und hat sich hierzulande zur erfolgreichsten TV-Serie für Kinder im Vorschulalter entwickelt. Angeführt von ihrem Freund und Lehrer Ryder, bewältigen die mutigen Hundewelpen Chase, Marshall, Rocky, Tracker, Skye, Rubble, Zuma und Everest darin als PAW Patrol gemeinsam die verschiedensten Aufgaben zum Wohle der Sicherheit der Bewohner der „Abenteuerbucht“.

Jetzt kommt die erfolgreiche TV-Serie erstmalig als große Live-Show nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz: Ab dem 7. März 2020 stürzen sich die cleveren Helfer auf vier Pfoten in der energiegeladenen Bühnen-Produktion PAW Patrol Live! „Das große Rennen“ mutig in ein actiongeladenes Abenteuer voller Musik und jeder Menge Spaß: Am Tag des großen Rennens, das alljährlich zwischen der Abenteuerbucht und der Nachbarstadt statt findet, wird ausgerechnet Abenteuerbuchts Bürgermeisterin Gutherz vermisst – ein klarer Fall für die PAW Patrol. Sofort machen sich die niedlichen Rettungshunde auf die Suche, um das Rätsel des Verschwindens der Bürgermeisterin mit Hilfe des Publikums zu lösen.

Am 2. Mai 2020 ist die Show in der Arena Leipzig zu Gast. Die Schlingel-Redaktion verlost zu diesem Anlass zwei Mal zwei Gewinne. Das erste Paket (A) enthält Bettwäsche sowie ein Badetuch im Paw Patrol-Stil und zwei Freikarten für die Show in Leipzig. Das zweite Verlosungspaket (B) enthält neben einer Carrera-Bahn ebenfalls zwei Freikarten für die Show.

