Sue ist zwölf und plötzlich Superheldin. Im wissenschaftlichen Labor ihrer Mutter kommt es zu einer Explosion. Dabei gerät Sue mit einer geheimnisvollen Flüssigkeit in Kontakt. Schnell merkt sie, dass sie sich verändert und sich komplett unsichtbar machen kann. Ist die neue Superkraft zuerst ziemlich cool, wird es schnell gefährlich, denn plötzlich sind eine Menge Leute hinter dem Serum her. Als dann noch Sues Mutter entführt wird, muss dringend ein Plan her. Gemeinsam mit Tüftlerin App sowie dem coolen BMXer Tobi macht sich Sue auf die Suche. Der spannende Superheldinnen-Film „Invisible Sue“ erscheint am 24. April als DVD und Blu-ray und am 23. April als Video-on-Demand.

Quelle: ostlicht film produktion / AMOUR FOU

Anzeige