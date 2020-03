Leipzig

Am 25. Juni 2009 starb Michael Jackson im Alter von nur 50 Jahren. Für viele seiner Fans verließ der „King of Pop“ diese Welt viel zu früh. 18 Tage nach seinem Tod hätte die 50 Konzerte umfassende Abschieds-Tournee mit dem Titel „This Is It“ in London beginnen sollen. Alle Shows waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Doch dazu kam es nicht mehr. Dafür hinterließ Michael Jackson der Welt sein einzigartiges musikalisches Erbe. Und genau das bringt „BEAT IT! – Das Musical über den King of Pop!“ auch im Jahr 2020 wieder auf die Bühne.

Ganze 102 Shows in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, reihenweise ausverkaufte Konzerthallen und über 180.000 begeisterte Zuschauer: Die Premieren-Saison von „BEAT IT! - Das Musical über den King of Pop!“ übertraf alle Erwartungen. Produzent Oliver Forster, der auch „FALCO - Das Musical“ schuf, darf sich somit über den erfolgreichsten Start einer COFO-Eigenproduktion freuen. Für 2020 sind über 60 Shows im deutschsprachigen Raum geplant.

Die Geschichte vom kleinen Michael bei den „Jackson 5“ bis hin zum „King of Pop“

Im Musical wird die Geschichte Michael Jacksons erzählt, wie er zunächst als Mitglied und Publikumsliebling der Familien-Band „Jackson 5“ seine ersten Schritte im Musikgeschäft macht. Schon sehr früh ist klar: Der kleine Junge mit dem dichten Lockenkopf hat das Zeug zum großen Star. Es folgte der Bruch mit seinen Brüdern – und der Beginn einer einzigartigen Solokarriere mit unzähligen Welthits, legendären Musikalben wie „Thriller“ und über 750 Millionen verkauften Tonträgern. Nur Elvis Presley, der „King of Rock’n’Roll“, war mit geschätzt einer Milliarde Verkäufen noch erfolgreicher.

Hauptdarsteller Dantanio Goodman wurde von der überregionalen Presse gefeiert

In der bislang aufwändigsten Bühnenshow des Passauer Musical-Produzenten Oliver Forster präsentierten die Darsteller 25 der größten Jackson-Hits wie „ABC“, „ Billie Jean“, „Dirty Diana“, „Thriller“, „Man In The Mirror“ und natürlich „Beat It“. Erst so richtig zur Geltung kommen die Darbietungen der Songs durch die einzigartigen Choreografien des Tanzensembles. Hinzu kommen liebevoll und bis ins Detail angefertigte Kostüme, die den Star des Musicals, Hauptdarsteller Dantanio Goodman, zum perfekten Ebenbild des „King of Pop“ werden lassen. Der Südafrikaner wurde bereits im Premieren-Jahr von der Presse frenetisch gefeiert. So warf die Süddeutsche Zeitung die Frage auf: „Wie konnte es nur geschehen, dass Dantanio Goodman, (…), sein Original derart übertraf?“

Für die glaubhafte und altersgetreue Darstellung setzen die Macher des Musicals gleich auf mehrere der weltweit besten Jackson-Darsteller. Neben Dantanio Goodman wird Koffi Missah auf der Bühne stehen. Er mimt den jungen Michael Jackson und versetzt das Publikum zurück in die erfolgreiche Zeit der „Jackson 5“.

Den „Ritterschlag“ erhielten die Verantwortlichen des Musicals von Michael Jacksons Bruder. „Das ist eine der besten Michael-Jackson-Shows, die ich jemals gesehen habe“, schwärmte Jermaine Jackson direkt nach der Weltpremiere im August 2018 in Berlin.

Zehn Jahre nach Jacksons Tod lebt seine Musik in allen Facetten weiter. Nirgendwo sonst als in „BEAT IT!“ können die Zuschauer ihrem Idol so nah sein.

„BEAT IT! – Das Musical über den King of Pop!“

31. März 2020, 20 Uhr

Arena Leipzig

Kartenvorverkauf: Tickets erhalten Sie im Internet unter www.ticketgalerie.de, in der Ticketgalerie Leipzig: LVZ Foyer, Peterssteinweg 19, und Barthels Hof, Hainstraße 1, sowie in allen LVZ-Geschäftsstellen und über die gebührenfreie Ticket-Hotline 0800 2181 050.

