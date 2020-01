Leipzig

Wenn die kubanischen Tänzerinnen und Tänzer von BALLET REVOLUCIÓN ihrer grenzenlosen Bewegungsfreude, ihrer Lebenslust und unvergleichlichen tänzerischen Perfektion freien Lauf lassen, gibt es kein Halten mehr. Weltweit elektrisierte die explosive Tanzperformance aus Kuba bereits hunderttausende Zuschauer. Zu aktuellen Hits aus Pop, R&B und Hip-Hop und mit neuen aufregenden Choreografien liefern sie eine Show voller Sinnlichkeit und beeindruckender Athletik.

Tanz und überschäumende Lebensfreude direkt aus Kuba

Auf Kuba gehört der Tanz zum Leben wie die Luft zum Atmen. Unbändige Lebenslust und grenzenlose Bewegungsfreude verleihen den Tänzern der Insel das gewisse Etwas: das einzigartige kubanische Bewegungsgefühl. Die hervorragend ausgebildeten Tänzerinnen und Tänzer von BALLET REVOLUCIÓN vereinen waghalsige Sprünge und sinnliche Bewegungen zwischen Ballett und Streetdance zu einem unwiderstehlichen Ganzen. Angefeuert wird die Tanzcompany von der phänomenalen siebenköpfigen BALLET REVOLUCIÓN Live-Band mit internationalen Nr.-1-Hits aus Pop, R&B und Hip-Hop sowie packenden kubanischen Rhythmen.

Verschiedene Tanzstile ergeben einzigartigen Mix

Moderner Tanz, Ballett, traditioneller kubanischer Tanz, Streetdance: In BALLET REVOLUCIÓN fügen sich verschiedene Tanzstile zu einem explosiven und ebenso einzigartigen Mix. Zwar könnten professionelle Tänzer überall auf der Welt diese Elemente zusammenfügen, aber nicht überall auf der Welt käme BALLET REVOLUCIÓN heraus. Nur auf Kuba gibt es jene magische Zutat, aus der sich eine ganz besondere Einheit formt: das kubanische Körper- und Bewegungsgefühl.

Die unvergleichliche Energie und die Leidenschaft der Tänzerinnen und Tänzer von BALLET REVOLUCIÓN überträgt sich auf die Zuschauer wie ein emotionaler Feuerball. Keine andere Tanzperformance schafft es auch nur ansatzweise, ihr Publikum so aus den Sitzen zu reißen. Möglich wird das alles erst durch die fantastische Live-Musik der siebenköpfigen BALLETT REVOLUCIÓN Live-Band. Direkt von der Bühne entfesselt sie die überbordende Energie der jungen Tänzerinnen und Tänzer.

„Sogar, wenn sie Usher spielen, spürt man die kubanische Note.“Roclan González Chávez (Choreograf von BALLETT REVOLUCIÓN)

Begleitet von Virtuosen an Bass, Trompete, Percussion, Gitarre und Schlagzeug interpretieren die erstklassigen Sänger mit ihren souligen Stimmen internationale Hits. Dabei spielt die Formation jeden Titel, als ob es ihr eigener wäre. Mit einem Sound, der direkt in die Beine geht, lassen die sieben Musiker in jedem Ton erkennen, woher sie kommen.

BALLETT REVOLUCIÓN

11. – 16. Februar 2020, Oper Leipzig

Von PM