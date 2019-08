Leipzig

Hahn auf, Wasser marsch! Beim Duschen, Abwaschen oder Trinken machen sich die Nutzer meistens keine Gedanken darüber, wo das Trinkwasser eigentlich herkommt. Aus der Leitung, na klar. Bis es aber frisch und klar beim Nutzer ankommt, hat das Leipziger Trinkwasser einen langen Weg hinter sich.

Das Wasser stammt zum Großteil aus den Tiefen des urzeitlichen Muldetals östlich von Leipzig. Vor mehr als 100 Jahren, als die Leipziger Stadtväter nach Wasserressourcen für die wachsende Stadt suchen ließen, wurden sie im Muldetal sowie in Naunhof fündig. Heute wird das sogenannte Rohwasser in den Großwasserwerken Canitz, Thallwitz, Naunhof 1 und 2 aufbereitet. Jeden Tag liefern die Wasserwerke an die Menschen in Leipzig und der Region mehr als 100.000 Kubikmeter Trinkwasser – das sind 100 Millionen Liter und entspricht ungefähr dem Inhalt von 660.000 vollen Badewannen.

Jugendstilgebäude mit hochmoderner Technik: das Wasserwerk Canitz

Das größte Wasserwerk steht zwischen Eilenburg und Wurzen in Canitz. Aus zehn bis 21 Metern Tiefe fördern circa 225 Brunnen das Rohwasser. „Das ist nicht tief, deswegen legen wir viel Wert auf den Grundwasserschutz“, sagt Grit Schnitzer, die den Fachbereich Wasserwerke bei den Leipziger Wasserwerken leitet.

Damit Trinkwasser entsteht, werden aus dem Rohwasser zum Beispiel Eisen, Mangan und Kohlensäure herausgefiltert. Dafür wird das Wasser unter anderem belüftet und durch eine anderthalb Meter dicke feine Kiesschicht gefiltert. Damit in den 25 Kilometer langen Transportleitungen nach Leipzig Keime keine Chance haben, wird das Wasser im letzten Aufbereitungsschritt mit etwas Chlorgas desinfiziert. „Bis das Wasser beim Kunden ist, hat es sich aufgezehrt und ist dann fast nicht mehr vorhanden“, erklärt Schnitzer. Dass das Werk bereits 1912 in Betrieb genommen wurde, sieht man heute nur noch der denkmalgeschützten Jugendstilfassade an. In der großen Halle, in der früher die Dampfmaschinen die Pumpen antrieben, stehen heute eine vollautomatische Pumpstation und moderne Aufbereitungsanlagen. „ Trinkwasser ist das Lebensmittel Nummer eins. Damit sich die Bürger jederzeit darauf verlassen können, investieren wir stetig in die Zukunftsfähigkeit unserer Anlagen“, berichtet Grit Schnitzer.

Über eine Fernleitung gelangt das Wasser aus den Wasserwerken in die Wasserversorgungsanlage Probstheida, wird dort gemischt und über ein 3.500 Kilometer langes Leitungsnetz ins Stadtgebiet und in die Region ausgegeben. Drei Viertel des in Leipzig täglich benötigten Trinkwassers fördern die Leipziger Wasserwerke selbst. Den Rest decken Lieferungen der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz.

Naturprodukt für Leipzig

Die Besonderheit in Canitz: Rund um das Wasserwerk wird großflächig zertifizierte ökologische Landwirtschaft betrieben. Das schützt das Grundwasser, da auf sämtliche Pflanzenschutzmittel und synthetische Dünger verzichtet wird. „Wir sagen immer, das ist unsere erste Aufbereitungsstufe. Wir brauchen daher auch in Zukunft keine zusätzlichen Aufbereitungsstufen, um Stoffe wie Nitrat und Pflanzenschutzmittel herauszufiltern“, so Schnitzer.

Exklusive Tour hinter sonst verschlossene Türen

Bei der exklusiven Tour für LVZ-Leser zeigt unter anderem Grit Schnitzer das Canitzer Wasserwerk und die Trinkwasseraufbereitung – das Herzstück der Leipziger Wasserversorgung. „Hier steuern und sichern wir die Wasserqualität für die ganze Region“, erklärt Schnitzer.

Über 500 Jahre Leipziger ­Wasserversorgung 1501-1504: Röhrmeister Andreas Gentzsch baute im Auftrag des Rates eine hölzerne Wasserleitung vom Marienbrunnen in die Stadt: der Beginn der öffentlichen Wasserversorgung. 1519: Der Leipziger Rat nahm eine Wasserkunst in Betrieb. Zusammen mit der 1564 errichteten Roten Wasserkunst versorgten diese beiden Wasserkünste die Stadt bis 1865. 1866: Das erste Wasserwerk für Leipzig wurde in Connewitz in Betrieb genommen. Es förderte Wasser in die Behälteranlage Probstheida von der aus bis heute die Stadt versorgt wird. 1887-1896: Mit der Inbetriebnahme des Wasserwerks Naunhof 1 und Naunhof 2 wurde die Grundlage für die Versorgung Leipzigs bis heute gelegt. 1912: Leipzigs größtes Wasserwerk ging in Canitz in Betrieb. 1943: Das Wasserwerk Thallwitz nahm die Versorgung auf. 1994: Gründung der Wassergut Canitz GmbH, die die landwirtschaftlichen Flächen ökologisch bewirtschaftet. Und in Zukunft? Die Leipziger Wasserwerke beschäftigen sich intensiv mit den wichtigen Zukunftsfragen für eine sichere Infrastruktur. Lesen Sie hier mehr über das „Zukunftskonzept Trinkwasserversorgung 2030“ der Wasserwerke.

Von LMG