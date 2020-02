Leipzig

Chetna Makan wurde in Zentralindien geboren und lebt in Großbritannien. Mit ihren ausgefallenen Kreationen voll indischer Aromen schaffte sie es ins Halbfinale in der TV-Show „The Great British Bake Off“. Ihr Blog und YouTube-Kanal „Food with Chetna“ sind äußerst beliebt. Jetzt hat sie mit „Gesundes Indien“ ihr drittes Kochbuch vorgelegt.

Chetna, die indische Küchezieht sich durch Ihre Kochbücher und Ihren Foodblog. Ist das Ihr roter Faden?

Ja, indisches Essen ist auf jeden Fall die Inspiration für alle meine Gerichte. Selbst als ich mit dem Backen anfing, versuchte ich indische Aromen zu integrieren.

Ihr neues Buch bietet gesunde indische Rezepte für jeden Tag. Wie sind Sie auf genau dieses Buch gekommen?

Ich wollte den Leuten das echte indische Essen zeigen, das wir zu Hause kochen. Wir essen nicht jeden Tag Curry und Naan und frittiertes Zeug. Ich wollte einfach, dass alle wissen, wie gesund und bekömmlich das Essen aus den echten indischen Küchen ist. Und wie leicht man es zubereiten kann!

Was ist denn die Essenz der indischen Küche?

Für mich sind das die Schlichtheit und die Aromen.

Bauen Sie Ihre eigenen Rezepte auf traditionellen Gerichten auf?

Die sind meist ein Mix aus mehreren traditionellen Rezepten, die ich vereinfache oder mit regionalen Produkten neu zubereite. Ich reise auch durch Indien und treffe viele Hobbyköche, die stolz sind auf ihr Essen und gern ihre Rezepte mit mir teilen.

Sind Ihre Rezepte auch für Anfänger geeignet? Haben Sie einen Tipp?

Absolut jeder kann die zubereiten, auch Leute, die nicht oft kochen. Mein Rat für Anfänger wäre, einfach dem Rezept zu folgen und keine Abkürzungen zu nehmen. Wenn man noch nie ein indisches Gericht gemacht hat, empfehle ich mit Linsen anzufangen, zum Beispiel Tadka Dal.

Haben Sie selbst ein indisches Lieblingsgericht?

Ich liebe Curryhuhn total, das hat meine Mama oft an den Wochenenden gemacht und das macht mich bis heute zufrieden und glücklich.

