Erleben Sie ein Potpourri der schönsten Webber-Melodien und einen einzigartigen Show-Abend – am 15. Februar 2020 im Kulturpalast Dresden und am 18. Februar 2020 im Gewandhaus zu Leipzig!

DIE GROSSE ANDREW LLOYD WEBBER MUSICAL GALA

Eine Show zu Ehren eines der größten Musicalkomponisten aller Zeiten mit Auszügen aus seinen Meisterwerken. Ein Live-Orchester, farbenprächtige Kostüme und eine aufwendige Licht- und Multimedia-Technik machen diesen Abend im Februar in Leipzig und Dresden zu einer sensationellen Show - mit den schönsten Hits aus Phantom der Oper, Cats, Jesus Christ Superstar, Evita, Starlight Express.

Verlosung! Wir verlosen 1x2 Tickets für DIE GROSSE ANDREW LLOYD WEBBER MUSICAL GALA am 18. Februar 2020 im Gewandhaus zu Leipzig. Sie möchten gewinnen? Dann schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff "Gala", ihrem Namen und einer Telefonnummer, unter der Sie erreichbar sind, an die Adresse gewinnspiele@lvz.de Einsendeschluss ist Donnerstag, 9. Januar 2020 (10 Uhr) Die Tickets werden unter allen Einsendungen ausgelost. Der/die Gewinner/in wird persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier:

http://www.madsack.de/Informationen_gem_art_13_eu_dsgvo

Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, Sitz: Leipzig, Registergericht: Leipzig HRA 293

Kartenvorverkauf: Tickets für die Shows erhalten Sie auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen - außerdem in der Ticketgalerie im LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19, und Barthels Hof, Hainstraße 1, sowie in allen LVZ-Geschäftsstellen, unter der gebührenfreien Ticket-Hotline 0800 2181050 und unter www.ticketgalerie.de.