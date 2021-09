Leipzig

Bereits zum 24. Mal wird das Benefizfest zu einem großen Tag für die Kleinsten mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm. Als großes Highlight findet gleich zwei Mal am Tag die große Reggaehase-Boooo-Revue statt. Außerdem können sich die Besucherinnen und Besucher auf das Programm Betreutes Lachen mit Jochen Falck und das Puppentheater Don Oswaldo freuen. Auf der Vorbühne ist mit der Dance Company Leipzig und zwei Kindershows auch einiges geboten.

Das K!DZ-Programm am 18. September 2021

Reggaehase-Boooo-Revue: Bei der Liveshow mit Band geben Reggaehase Boooo und seine Freunde die besten Songs aus allen vier Abenteuern zum Besten. Ein Riesenspaß für alle kleinen und großen Fans des pfiffigen Offbeatnagers.

Reggaehase Boooo und seine Freunde. Quelle: RQ/Zoo Leipzig

Kinder helfen Kindern: In den vergangenen Jahren ist die Aktion Kinder helfen Kindern zu einem besonderen Markenzeichen des K!DZ-Riesenkinderfestes geworden, denn alle Kinder konnten dabei selbst aktiv werden. Auch in diesem Jahr werden die jüngsten Zoobesucher gemeinsam mit der Kindertischlerei Ronny Gohlke Nisthilfen und Insektenhäuser für den Uni-Klinikpark fertigstellen. Die Aktion wird exklusiv durch das Unternehmen Heiterblick unterstützt.

Betreutes Lachen: Jochen Falck verbindet auf lustige und schöne Weise Artistik, Musik und Wahnsinn. Diese einzigartige und charmante Mischung entsteht mit Hilfe seiner Klarinette und begeistert Jung und Alt.

Zauberlehrstunde auf Hogwarts: Eine einzigartige Kinderzaubershow auf dem berühmten Zauberschloss von Hogwarts, die gemeinsam mit dem Zauberlehrer spannende und zauberhafte Abenteuer verspricht. In dieser theaterhaften magischen Show für Kinder wird das Publikum in die Dialoge mit den verschiedensten zauberischen Effekten in die Gesamthandlung einbezogen. Ein buntes Programm zum Staunen.

Clown Silli. Quelle: PF/Zoo Leipzig

Clown Silli: Silli ist im Zirkus als Köchin beschäftigt. Ihr größter Wunsch ist es, einmal ein richtiger Clown zu sein. Nur was muss ein Clown so alles können und wo ist das Kostüm? Die Kinder helfen ihr dabei, sich auf ihren Auftritt als Clown vorzubereiten. Wird es ihnen gemeinsam gelingen, Silli in einen richtigen Clown zu verwandeln?

Durch das Programm führt der bekannte Moderator Roman Knoblauch.

Kartenvorverkauf:

Der Besuch des K!DZ Riesenkinderfestes ist nur mit einem vorab gekauften Online-Ticket möglich. Diese können ab dem 4. September im Online-Ticketshop gekauft werden. Bitte beachten Sie: Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist der Zoo-Eintritt an diesem Tag frei und sie benötigen für die Teilnahme am K!DZ-Riesenkinderfest ebenfalls eine vorab gebuchte tagesaktuelle Zoo-Eintrittskarte.

Freikarten für das K!DZ-riesenkinderfest gewinnen! Wir verlosen 3x2 Eintrittskarten für das K!DZ-Riesenkinderfest am 18. September 2021 im Zoo Leipzig. Pro Gewinn können bis zu drei eigene Kinder bis 16 Jahre nach kostenfrei mitgenommen werden. Um zu gewinnen, schicken Sie einfach eine E-Mail mit dem Kennwort "K!DZ" an gewinnspiele@lvz.de. Bitte Namen und Telefonnummer für eine mögliche Gewinnbenachrichtigung mit angeben. Einsendeschluss: 15. September 2021 (12 Uhr). Die Gewinnerinnen und Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise von LVZ.de. Weiterführende Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter www.madsack.de/dsgvo-info. Wir wünschen viel Glück!

Mehr Details und Uhrzeiten zum Programm gibt es direkt auf der Veranstaltungswebsite. Bitte beachten Sie auch die aktuell gültigen Besuchsregeln.

Von PM/LMG