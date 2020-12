Leipzig

„O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter“, schallt es auch in diesem Jahr aus den Wohnzimmern der Stadt. Auch wenn 2020 vieles anders läuft als gewohnt, auf den Weihnachtsbaum ist Verlass. Kurz vor Heiligabend werden traditionell in vielen Häusern die Weihnachtsbäume aufgestellt – natürlich auch in Leipzig. Beim Schmuck gibt es zahllose Möglichkeiten. Ob mit Lametta, Kugeln oder doch lieber Figuren, mit echten Kerzen oder strombetriebenen – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Wie schmücken Sie Ihren Weihnachtsbaum in diesem Jahr? Wir suchen die schönsten Fotos der LVZ-Leser. Auch ungewöhnliche Einsendungen sind – wie üblich – willkommen. Laden Sie Ihre Bilder bis 26. Dezember 2020 einfach mit diesem Formular hoch. Erzählen Sie uns in einer Kurzbeschreibung, warum Sie Ihren Baum genau so schmücken. Was macht Ihren Baum aus? Gibt es besondere Deko-Objekte, die hervorstechen, weil sie vererbt wurden, selbst gebastelt wurden oder eine Geschichte erzählen? Wir sind gespannt.

Über die zehn schönsten Fotos – ausgewählt durch unsere Redaktion – kann vom 27. Dezember bis 3. Januar 2021 auf www.lvz.de abgestimmt werden. Als Hauptpreis winkt ein Saisonpass Gold des Freizeitparks Belantis für das Jahr 2021. Für den zweiten und dritten Platz gibt es eine LVZ-Überraschungsbox. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Die ersten Bilder in der Galerie

Hier haben wir schon einmal eine Auswahl mit Weihnachtsbäumen zusammengestellt, die uns bislang erreicht haben.

