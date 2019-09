Jäger, Angler und Naturfreunde aufgepasst: Vom 4. bis 6. Oktober lädt die 29. Jagd & Angeln, Ostdeutschlands größte Messe für Jagen, Angeln und Wild-Grillen, wieder zum Informieren, Austauschen und Mitmachen auf das agra Messegelände in Leipzig ein. Ein Programmhighlight – neben vielen anderen – bildet die zweite Ausgabe der „Sächsischen Wild Grill Meisterschaft“.

Grün. Vielseitig. Authentisch. Familienfreundlich. Die Jagd & Angeln ist DIE Messe für alle „Draußenliebhaber“. Hier kommen nicht nur Jäger und Angler auf ihre Kosten, sondern auch kleine und große Begleiter. Neben einem breiten Produkt- und Ausrüstungssortiment, unter anderem feiert der Repetierer 1782 von Anschütz seine Markteinführung, steht der Netzwerk- und Erlebnisgedanke im Vordergrund. „Die Jagd & Angeln bietet mit ihren vielen grünen Freiflächen ein naturnahes Umfeld, eine ungezwungene Atmosphäre, in der man schnell ins Gespräch kommt und sich über Marktneuheiten und Trends informieren kann. Bei keiner anderen Fachmesse hat die Familie genauso viel Spaß wie der/die Jäger/in oder Angler/in selbst“, sagt Projektleiter Erik Ochmann.

Quelle: agra Veranstaltungs GmbH

Zu den Highlights im Rahmenprogramm zählen eine Jagdhunde-Arena mit Rassepräsentationen, Vorführungen zum Thema Schutz und Ortung sowie Tipps und Tricks zur Ausbildung am Schwarzwild, der Aquatruck – Europas größtes Angelköder-Demobecken, eine Show-Küche mit täglichen Kochshows sowie ein Fachforum mit vielen jagdlichen Themen. Zudem haben Besucher die Möglichkeit auf ein Meet & Greet mit den beiden YouTube-Stars „Klaus grillt“ und „Benni Angelt“. Ein großes waldpädagogisches Angebot mit Pferden, Schafen und Fischen rundet das Angebot ab. Die diesjährige Sonderschau „30 Jahre Mauerfall“ zeigt die Jagd in der ehemaligen DDR.

Quelle: EHH Fotografie

Ein absolutes „Must-see“ bildet die zweite der „Sächsischen Wild Grill Meisterschaft“ am Samstag und Sonntag. Bei dem Event treten in einem eigens eingerichteten Grilldorf 18 Amateur- und Profiteams in zwei Wettbewerben gegeneinander an. Aufs Rost kommt das Beste, was die Natur zu bieten hat: das regionale und nachhaltige Fleisch von Wild und Fisch. Für den Publikumspreis, den die Besucher vergeben, grillen die Teams am ersten Wettkampftag auf Feuertonnen. Am zweiten Tag der Meisterschaft werden vier wilde Gänge für die Jurywertung zubereitet.

Quelle: EHH Fotografie

Gewinnspiel

Wir verlosen 10 x 2 Tickets für die Jagd & Angeln.

Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff "Schwarzwild"an die Adresse gewinnspiele@lvz.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Namen und ggf. eine Telefonnummer für die mögliche Gewinnbenachrichtigung anzugeben.

Einsendeschluss ist Donnerstag, der 26. September 2019 (10 Uhr).

Die Karten werden unter allen Einsendungen ausgelost. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de.

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.madsack.de/Informationen_gem_art_13_eu_dsgvo

Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, Sitz: Leipzig, Registergericht: Leipzig HRA 293

Wir wünschen viel Glück!