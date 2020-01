Leipzig

Mitten im Winter in einem blühenden Garten stehen? Das geht im Panometer Leipzig. Die Ausstellung "Carolas Garten" bringt Erwachsenen und Kindern durch ein 360-Grad-Werk den Mikrokosmos Garten näher.

Auf 32 Metern Höhe hat Yadegar Asisi in dem ehemaligen, denkmalgeschützten Gasspeicher eine 360-Grad-Illusion entworfen, die es kleinen und großen Besuchern erlaubt, einen Garten aus der Perspektive eines Pollenkorns zu besuchen.

Riesige Mohnblumen schwanken da in der Sommerbrise, eine gigantische Biene setzt sich auf ein Kamillenblümchen, eine Katze schleicht durch das Gras. Aber in "Carolas Garten" gibt es nicht nur Sommer, das Kunstwerk spielt den Wechsel aller vier Jahreszeiten durch und zeigt somit auch den Zyklus des Lebens.

Ein Erlebnis für die ganze Familie: In Yadegar Asisis Panorama "Carolas Garten" gibt es jede Menge zu entdecken. Quelle: Tom Schulze/Asisi

Ab dem 31. Januar stoßen neue Elemente zu der Ausstellung hinzu, die auch für junge Gartenbesucher interessant sind. XXL-Insektenmodelle bringen kleinen Entdeckern die Bedeutung von Bienen, Fliegen, Maikäfern oder Ameisen für die Natur näher. 3-D-Exponate wie präparierte Pflanzen und Blumen vermitteln einen Eindruck von der Welt im Kleinen und neue Videoinstallationen begleiten die bisherige Vorstellung.

Wir verlosen drei Familientickets für je zwei Erwachsene und zwei Kinder (gültig bis Ende des Jahres). Sie möchten gewinnen? Dann schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff " Panometer" und Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer an die Adresse gewinnspiele@lvz.de. Einsendeschluss ist Montag, der 10. Februar 2020.

Tipp für die Winterferien: Am 20. Februar bietet die Medienpädagogin Sabine Schreier ein besonders Programm für Kinder an. Zwischen 14 und 17 Uhr gibt es im Panometer-Café ein kostenfreies Bastelangebot, bei dem Jungen und Mädchen frühlingshafte Postkarten gestalten oder kleine "Samenbomben" mit bunten Blumensamen herstellen können. Danach wird eine nur mit Taschenlampen beleuchtete Entdeckertour angeboten, bei der Kinder ab sechs Jahren und ihre erwachsenen Begleiter nachtaktiven Tieren in der Ausstellung nachspüren können.

von Pia Siemer