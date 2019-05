Jedes Jahr im Frühling erwachen bei Bautzen die Urzeit riesen wieder zum Leben. Der Saurierpark ist mit seinen mehr als 200 Sauriern der bekannteste seiner Art in Deutschland. Mit seiner urwaldartigen Pflanzenwelt bietet er selbst eine einzigartige Kulisse für die Nachbildungen der ausgestorbenen Urzeitriesen, die hier für die Besucher noch einmal lebendig zu werden scheinen.

Die Reise in die Welt der Dinosaurier beginnt schon beim Betreten des Eingangsportals Mitoseum. Das einzigartige Bauwerk ist dem Prozess der Mitose – der Zellteilung – nachempfunden und stellt somit den Ursprung allen Lebens dar. Insgesamt besteht diese Konstruktion aus 463 Folienkissen, die eine Gesamtoberfläche von etwa 2300 Quadratmetern bilden.

Direkt an das Mitoseum schließt sich seit dieser Saison das neue Erlebnisareal "Lavaris" an. Hier tauchen die Besucher in eine Art Uratmosphäre ein. Damals prägten Vulkane, Meteoriteneinschläge und atmosphärische Entladungen das Bild. Dampf, brodelnde und farbig außergewöhnliche Tümpel vermitteln ein Bild der Zeit vor rund 540 Millionen Jahren.

Herzstück von "Lavaris" ist der mit 12 Metern Höhe, 28 Metern Breite und 55 Metern Länge imposante Vulkan. Um ihn herum schlängelt sich ein Weg mit einer lavaähnlichen Oberfläche, in der unter anderem Fossilienabdrücke zu entdecken sind. Wie auf einer Art Zeitstrahl werden die Besucher unter anderem vorbei an einem versteinerten Wald und den beiden furchteinflößenden Dimetrodon bis hin zum Jura mit seinen beeindruckenden Giganten geführt. Dazu gibt es neue, zum Themengebiet passende Spiel- und Aktionsgeräte.

Saurierpark Saurierpark 1, 02625 Bautzen, OT Kleinwelka

Telefon: 035935 3036

www.saurierpark.de und www.facebook.com/saurierpark

Öffnungszeiten 2019: vom 1. April bis 3. November täglich von 9 bis 18 Uhr, im Juli und August bis 19 Uhr

Doch nicht nur Dinofreunde kommen im Saurierpark auf ihre Kosten. In der Anlage kann man klettern, rutschen und vieles mehr: Unterhaltsame Erlebnisstationen, eine ganz und gar nicht urzeitliche Gastronomie sowie aufregende Spielwelten lassen den Besuch zu einem Erlebnis für die ganze Familie werden.