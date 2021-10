Leipzig

Es wird farbenfroh im Zoo Leipzig: Der Vorplatz Gondwanaland hält das gesamte Halloween-Wochenende einen Marktplatz mit thematischen Ständen bereit und die Hacienda verwöhnt Besucherinnen und Besucher in der Erlebniswelt Südamerika mit mexikanischen Spezialitäten und einer „XXL Monster Slush Straße“. Auf dem Vorplatz des Aquariums gibt es zudem einen Stand von Bullis Bande mit verschiedenen Spielmodulen.

Sobald das Tageslicht langsam schwindet, tauchen die in den Themenwelten Gründer-Garten, Asien und Südamerika verteilten Dekorationen den Zoo in ein magisches Licht. Auch Teile der Dinosaurier-Ausstellung werden hier mit einbezogen.

Mariachi-Klänge sorgen für das mexikanische Feeling. Quelle: Andreas Matthes – metaorange

Beim großen Halloween-Spektakel möchte der Zoo Leipzig aber auch den vielen bereits ausgestorbenen Tierarten Respekt zollen und mit verschiedenen Aktionen auf das Thema Artenschutz aufmerksam machen.

Höhepunkt im Konzertgarten wird an beiden Tagen sicher wieder die Preisverleihung zum ausgestellten Riesenkürbis sein. Besucherinnen und Besucher, die das Gewicht am besten schätzen, können tolle Preise gewinnen. Die Bekanntgabe der besten Schätzung erfolgt 18 Uhr auf der Bühne im Konzertgarten.

Das Kronenmakipaar Amber und Clyde mit Kürbis im Gondwanaland. Quelle: Maria Saegebarth, Zoo Leipzig

Eigens für dieses Wochenende hat die Tanz-Zentrale Leipzig eine Choreografie einstudiert - mit einfachen Schritten, aber auch mit HipHop- sowie Breakdance-Elementen. Kinder und bewegungsfreudige Erwachsene sind eingeladen diese – ebenfalls im Konzertgarten – nach Herzenslust auszuprobieren.

Mit der ganzen Familie zum Gruselfest in den Zoo Leipzig: Tickets gewinnen!

Gewinnspiel Wir verlosen 3x2 Tagestickets für den Besuch des Südamerikanischen Halloweenspektakels im Zoo Leipzig. Die Karten gelten für den einmaligen Besuch des Zoo Leipzig am 30. oder 31. Oktober 2021. Pro Gewinn können bis zu vier eigene Kinder bis 16 Jahre kostenlos mitgenommen werden. Um zu gewinnen, schicken Sie eine Mail mit dem Stichwort "Halloween im Zoo" an die Adresse gewinnspiele@lvz.de. Bitte den vollständigen Namen und eine Telefonnummer für die mögliche Gewinnbenachrichtigung nicht vergessen. Einsendeschluss ist der 27. Oktober 2021 (12 Uhr). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzinformationen von LVZ.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter www.madsack.de/dsgvo-info. Wir wünschen viel Glück!

Geöffnet ist der Zoo Leipzig am Samstag von 9 bis 18 Uhr, am Sonntag sogar von 9 bis 20 Uhr. Letzter Einlass ist 19 Uhr. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, die am 31. Oktober (Sonntag) kostümiert erscheinen, erhalten an diesem Tag freien Eintritt.

Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Regeln für den Zoo-Besuch.

Von PM/LMG