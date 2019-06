Leipzig

2019 misst sich der aktuelle Vize-Europameister mit Portugal (28. Juni), mit Weltmeister Polen (29. Juni) sowie mit Japan (30. Juni), Ausrichter der Olympischen Spiele 2020.

Stadt Leipzig freut sich

Leipzigs Sportbürgermeister Heiko Rosenthal sagte bei der Verkündung der Spielorte: „Ich freue mich, dass der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) nach dem Länderspiel im September 2018 auch 2019 wieder in Leipzig zu Gast ist. Ich bin mir sicher, dass die Leipziger diesem internationalen Event den passenden Rahmen geben und besonders die deutsche Nationalmannschaft unterstützen werden.“

DVV-Generalsekretärin Nicole Fetting ergänzt: „Wir möchten uns beim Land Sachsen, der Stadt Leipzig sowie dem Sächsischen Sportverband Volleyball für die Unterstützung und hervorragenden Zusammenarbeit bedanken. Ohne diese Hilfe wäre eine Ausrichtung auf solch hohem Niveau sicherlich nicht umzusetzen. Alle Fans können sich auf drei Tage und sechs Spiele vollgepackt mit Weltklasse-Volleyball freuen.“

Turniertickets gewinnen! Wir verlosen 5x2 Turnierttickets für die Volleyball Nations League vom 28. bis 30. Juni 2019 in der Arena Leipzig. Sie möchten gewinnen? Dann schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff "Volleyball" , Ihrem Namen unter einer Telefonnumer unter, der Sie erreichbar sind an die Adresse gewinnspiele@lvz.de Einsendeschluss ist Donnerstag, 13. Juni 2019 (10 Uhr) Die Tickets werden unter allen Einsendungen ausgelost. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Die Karten gelten für alle spiele des o.g. Turnierzeitraums. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.madsack.de/Informationen_gem_art_13_eu_dsgvo Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, Sitz: Leipzig, Registergericht: Leipzig HRA 293

„Fahrplan“ der deutschen Mannschaft 2019

Die deutschen Männer starten vom 31. Mai bis 2. Juni 2019 in ihre neue Saison und treffen in China auf den Gastgeber, Iran und Italien. Nächster Halt ist Kanada vom 7. bis 9. Juni (Kanada, Australien, Serbien) sowie Frankreich vom 14. bis 16. Juni (Frankreich, Argentinien, USA).

Am vorletzten Wochenende (21. bis 23. Juni) reist das deutsche Team nach Brasilien (Brasilien, Bulgarien, Russland), bevor zum Abschluss das Heimspiel (28. bis 30. Juni) gegen Japan, Weltmeister Polen und Portugal auf dem Plan steht. Karten für das Leipziger Turnier gibt es in der Ticketgalerie im LVZ Foyer, Peterssteinweg 19, im Barthels Hof, Hainstraße 1, und in allen LVZGeschäftsstellen.

Das Finale der besten sechs Teams findet vom 10. bis 14. Juli in den USA statt.

Foto vom Volleyball Länderspiel Deutschland - Brasilien 2018 in Leipzig. Quelle: Sebastian Wells

Das ist die Volleyball Nations League

Die Volleyball Nations League hat die World League und den Grand Prix ersetzt, die in den Neunzigerjahren installiert wurden und die jährlichen Premium-Wettbewerbe des Weltverbandes waren. In der VNL spielen jeweils 16 Teams insgesamt sechs Wochen lang den Titel aus. Fünf Wochen lang läuft die Vorrunde nach dem Modus „jeder gegen jeden“, in der sechsten Woche ermitteln die sechs besten Teams (inklusive Ausrichter) die Sieger. Jede Nation richtet dabei ein Heim-Turnier aus.

Mehr Infos: www.volleyball-verband.de

Von PM