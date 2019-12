Leipzig

Der mit 10.000 Euro dotierte „Preis der Stiftung Buchkunst“ 2019 wurde am 6. September 2019 an die Macher der Publikation „Name Waffe Stern. Das Emblem der Roten Armee Fraktion“ verliehen. Das Siegerbuch gestalteten drei Absolventen der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst, die parallel eine Ausstellung zum Thema am Deutschen Buch- und Schriftmuseum in Leipzig kuratierten.

Das ausgezeichnete Buch wurde von einer fünfköpfigen Jury aus den 25 „Schönsten Deutschen Büchern“ ausgewählt, die die Stiftung Buchkunst bereits im Juni bekannt gegeben hatte.

In dieser Shortlist findet sich mit „ Arno Rink. Ich male!“ eine weitere ausstellungsbegleitende Publikation aus Leipzig. Die umfangreiche Retrospektive mit Werken des 2017 verstorbenen Malers und Lehrers von Neo Rauch war 2018 eine der erfolgreichsten Schauen des MdbK Leipzig. Der Katalog zur Ausstellung, herausgegeben von Museumsdirektor Alfred Weidinger, erschien im Hirmer Verlag, München.

Zum Thema:

Mehr News und aktuelle Ausstellungen der Leipziger Museen

Beide Publikationen können Sie hier mit etwas Glück gewinnen!

Verlosung Wir verlosen je zwei Exemplare der Bücher „ Arno Rink. Ich male!“ und „Name Waffe Stern. Das Emblem der Roten Armee Fraktion“. Sie möchten gewinnen? Dann schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff "Bücher" und Ihrem Namen an die Adresse gewinnspiele@lvz.de Einsendeschluss ist Donnerstag, der 19. Dezember 2019 (10 Uhr) Die Bücher werden unter allen Einsendungen ausgelost. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier:http://www.madsack.de/Informationen_gem_art_13_eu_dsgvo Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, Sitz: Leipzig, Registergericht: Leipzig HRA 293

Von Annett Riedel