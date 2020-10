Bist du sicher? Diese Versicherung sind zum Ende der Schulzeit wichtig

Leipzig

Nach dem Schulabschluss beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Mit dem Studium oder der Ausbildung kommt eine Menge neuer Verantwortung auf dich zu. Du solltest vorher auch daran denken, deinen Versicherungsschutz auf die neue Situation anzupassen, denn Studenten und Auszubildende sollten existenzielle Risiken unbedingt versichern. Die Verbraucherzentrale Sachsen listet auf, welche Versicherungen du zumindest kennen solltest.

Krankenversicherung

Als Auszubildender bist Du in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in der Regel pflichtversichert. Als Student kannst Du bis zum 25. Lebensjahr über die Eltern in der gesetzlichen Krankenkasse beitragsfrei im Rahmen der Familienversicherung mitversichert werden. Aber Achtung: Wer bei einem Studentenjob mehr als 450 Euro verdient, muss sich auch selber versichern. Für den Job in den Semesterferien gelten Ausnahmen, da darf auch mal mehr verdient werden.

Bist Du bereits privat krankenversichert und willst es während des Studiums auch bleiben, muss der bestehende Vertrag beitragspflichtig fortgeführt werden. Zumeist läuft auch die private Krankenversicherung über die Eltern, eine kostenlose Familienversicherung gibt es hier aber meist nicht.

Für Auslandsaufenthalte ist eine Auslandsreisekrankenversicherung wichtig. Auch bei Reisen in Länder, mit denen ein Sozialversicherungsabkommen besteht, wird ein notwendiger Rücktransport von der Krankenkasse nicht bezahlt. Dadurch können hohe Kosten entstehen.

Immer mehr Versicherungen bieten Krankenzusatzversicherungen (zum Beispiel für Zahnbehandlungen) an, auch für Studenten. Auf der einen Seite ist es tatsächlich so, dass die Beiträge niedriger sind, wenn Du die Versicherung in jungen Jahren abschließt. Auf der anderen Seite musst Du dich fragen: Was brauche ich wirklich und was kann ich im Moment dafür ausgeben?

Privathaftpflichtversicherung

Dieser Schutz ist unverzichtbar. Jeder haftet für Schäden, die er einem anderen zufügt, mit allem was er hat und zukünftig erwirtschaftet. Wenn Deine Eltern eine Haftpflicht-Police haben, gelten Familienangehörige bei den meisten Tarifen als mitversicherte Personen. Dazu zählen beispielsweise unverheiratete Kinder während der Schulzeit und der sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung oder dem Studium.

Einige Anbieter haben eine Altersgrenze bei 25 Jahren, die kann aber von Versicherer zu Versicherer variieren. Ist die Ausbildung abgeschlossen oder das entsprechende Alter erreicht, wird ein eigener Vertrag notwendig.

Berufsunfähigkeitsversicherung

Die eigene Arbeitskraft ist die Grundlage zur Sicherung des Lebensunterhalts. Vor Unfall und Krankheit schützt keine Versicherung, wohl aber vor den finanziellen Folgen. Wer für längere Zeit – aus gesundheitlichen Gründen – seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, steht oft vor existenziellen Problemen. Daher empfiehlt die Verbraucherzentrale Sachsen dringend den Abschluss einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung (BU).

Schüler, Studenten und Berufseinsteiger stehen bei Verlust ihrer Arbeitskraft vor besonderen Problemen. Für sie besteht oft kein oder nur ein eingeschränkter Schutz über die gesetzlichen Rentenversicherungsträger.

Je früher Du einen Vertrag abschließt, desto geringer sind die Beiträge. Auch Schüler und Studenten sollten sich bereits um eine erste BU-Absicherung bemühen. Sie profitieren oft noch von den günstigen Beiträgen und von einer vorteilhaften Einstufung der Berufsgruppe. Diese bleibt bestehen, auch wenn später ein risikoreicher Beruf ausgeübt wird. Außerdem spielen Vorerkrankungen eine große Rolle für den Abschluss. Wer in jungen und hoffentlich gesunden Jahren bereits einen Vertrag hat, ist auf der sicheren Seite und kann diesen nach und nach ausbauen.

Achtung: Du solltest beim Vertragsabschluss auf ausreichende Möglichkeiten zur „Nachversicherung“ achten, um später ohne erneute Gesundheitsprüfung die Versicherungsleistung dem Bedarf entsprechend erhöhen zu können.

Hausratversicherung

Meistens ist für die erste eigene Wohnung eine Hausratversicherung noch nicht so wichtig. Je nach Versicherungsbedingungen können auswärts wohnende Studenten über die elterliche Versicherung gegen Einbruch und Co. abgesichert sein. Das solltest Du aber vorsichtshalber vorab mit dem Versicherer klären. Die Versicherungsleistung ist dann in der Regel gedeckelt.

Autoversicherung

Wenn Du Auto fährst, muss eine Kfz-Haftpflichtversicherung bestehen. Doch ob es auch noch eine Teil-/ Vollkaskoversicherung sein muss, hängt von zwei Faktoren ab: von Deinem Geldbeutel und vom Auto. Denn für ältere Fahrzeuge lohnt sich der Kaskoschutz oft nicht mehr.

Private Rente und Lebensversicherung

Die gesetzliche Rente allein wird für die jüngeren Generationen kaum noch für den gewohnten Lebensstandard ausreichen. Je jünger Du bist, desto weniger hast Du später vom Staat zu erwarten. Es ist ein guter Zeitpunkt, sich darum zu kümmern, wenn es in den ersten Job geht.

Quelle und mehr Information: www.verbraucherzentrale-sachsen.de

Von Juliane Groh