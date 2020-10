Leipzig

In der Regel gibt dir der Interviewer am Ende des Interviews die Möglichkeit, ebenfalls Fragen zu stellen. Nutze diese Chance und bereite dich gut vor. Denn so kannst du dein Interesse an diesem Ausbildungsbetrieb beziehungsweise dieser Ausbildung positiv bekräftigen.

Position und Bewerber

Anzeige

1.Wie ist diese Position entstanden?

2.Welche zwischenmenschlichen Fähigkeiten erwarten Sie neben den fachlichen Kompetenzen?

3.Was sind die Herausforderungen dieser Stelle?

4.Was könnte mich an einem typischen Tag erwarten?

5.Was sind die drei wichtigsten Dinge, die ich in den nächsten 6-12 Monaten erreichen sollte?

6.Gibt es etwas, was ich tun kann, um Ihre Entscheidung zu erleichtern?

Unternehmen

7.Wie würden Sie die Kultur Ihres Unternehmens beschreiben?

8.Wie schätzen Sie die wichtigsten Konkurrenten ein? Und worin sind Sie besser als Sie?

9.Wie würden Sie Ihre Firma bewerten und wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?

10.Was mögen Sie am liebsten an Ihrer Arbeit in diesem Unternehmen?

11.Mit welchen Herausforderungen kämpft Ihr Unternehmen gerade? Inwiefern wirkt Ihr Arbeitsbereich dagegen?

12.Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in den nächsten 3 Jahren?

Führungsverhalten

13.Welche Arten von Mitarbeitern sind besonders erfolgreich? Und welche Qualitäten bringen diese mit?

14.Gibt es jemanden, den ich noch kennenlernen sollte?

15.Wie helfen Sie Ihrem Team dabei, sich weiter zu entwickeln und zu wachsen?

16.Wie ist die Fluktuationsrate und was tun Sie dagegen?

17.Welche Eigenschaft der Firma schätzen die Mitarbeiter am meisten?

Abschluss

18.Gibt es etwas, das wir noch nicht besprochen haben?

Von LMG