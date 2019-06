Brandis

In der Porzellanmanufaktur Meissen wurde im Februar der Sächsische Gründerinnenpreis verliehen. Die Brandiser Fleischermeisterin Patrizia Thomas sicherte sich den zweiten Platz unter 54 Bewerberinnen. Mit der Auszeichnung würden Frauen geehrt, die in herausragender Weise Vorbilder sind und das richtige Gespür, den Mut und den Willen haben, innovativ zu sein, so Sachsens Gleichstellungsministerin Petra Köpping.

„Ich wollte immer etwas mit Tieren machen, aber eigentlich eher mit lebenden“, sagt Patrizia Thomas, wenn sie an ihre ersten Berufspläne denkt. Doch der Weg zum Traumberuf Tierärztin blieb ihr versperrt, dafür fehlte das Abitur. Eine klassische Berufsausbildung lag deshalb auf der Hand. Doch als sie im Jahre 2000 ihre ersten Fühler ausstreckte, waren Lehrstellen oft Mangelware, gute Tipps und Kontakte deshalb oft Gold wert. „Mein Vater ging mit meinem späteren Chef zur Schule, und so kamen beide auf meine beruflichen Pläne zu sprechen“, erinnert sich die heute 35-jährige Brandiserin. „Warum denn nicht eine Lehre als Fleischfachverkäuferin beginnen?“, dachte sie sich. „Essen ist ja schließlich etwas Schönes, und Vegetarierin bin ich ja nicht.“ Ihre Lehre beendete sie 2003, Fleischereichef Dieter Simon hatte nichts zu bemängeln und stellte sie sofort als Fachverkäuferin ein.

Ein paar Jahre später kam zum ersten Mal das Thema Firmennachfolge auf den Tisch. Die Kinder des Inhabers hatten andere berufliche Pläne, geeignete externe Interessenten waren jedoch Mangelware. Die fehlende berufliche Qualifikation erwies sich als weitere Hürde – die aufwendige Meisterausbildung liegt nicht jedem. „Und manche fachlich geeigneten Leute scheuen sich vor der großen Verantwortung, die man als Inhaber tragen muss“, sagt Patrizia Thomas. Auch sie entschied sich nicht von heute auf morgen. „Doch ich wollte mich weiterentwickeln“, erinnert sie sich – und fasste sich im Jahre 2016 ein Herz. Leichter gesagt als getan, denn ihr war klar, dass sie als Fachverkäuferin keine Fleischerei übernehmen konnte. Auf der Habenseite hatte sie jedoch mehr als zehn Jahre Berufserfahrung. Ein Pfund, mit dem es nun zu wuchern galt. „Ich habe mich beim Sächsischen Fleischer-Innungsverband informiert und bin dort auf offene Ohren gestoßen“, freut sie sich noch heute. Ihre vielen Jahre Erfahrung als Fachverkäuferin wurden als gleichwertig mit einer Berufsausbildung als Fleischer gesehen – sie konnte nun sozusagen als Fleischergesellin die Meisterschule besuchen. „Glücklicherweise gibt es das Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer zu Leipzig im nahen Borsdorf, so funktionierte das alles nebenberuflich.“ Im Klartext: Früh zwei bis drei Stunden im Laden stehen, dann Berufsschule, dann wieder im Laden stehen. „Ich musste ja auch noch Geld verdienen.“ Im Juli 2017 hatte sie dann den ersehnten Meisterbrief in den Händen. Gab es auch ein Meisterstück? „Na klar, mit 13 anderen jungen Meisterinnen und Meistern habe ich ein riesiges Büfett vorbereitet, das dann auf der Leipziger Handwerksmesse bewundert werden konnte. Das war dann gleichzeitig auch eine gute Werbung für unseren Beruf.“ Mittlerweile dürfen junge Leute auch gleich nach ihrer Ausbildung mit der Meisterschule beginnen – das war früher undenkbar.

Eine Meisterausbildung muss nicht nur zeitlich gestemmt werden, sondern auch finanziell. Bei ihr hätte der Weg zur Meisterin rund 11000 Euro verschlungen. „Doch glücklicherweise gibt es Förderprogramme und zinsgünstige Darlehen, so dass ich am Ende nur 4000 Euro selbst bezahlen musste. Das ist also durchaus lösbar.“ Für sie sei das auch ein klares Zeichen für den Berufsnachwuchs. „Es bewegt sich was, denn es muss ja auch etwas getan werden“, sagt sie mit Blick auf den zunehmenden Mangel an Fachkräften. Denn in der Fleischerbranche gilt der Meisterzwang. „Und das sollte auch so bleiben“, findet Patrizia Thomas. „Schließlich hat ein Fleischer eine große Verantwortung dem Kunden gegenüber. Jeder sollte ganz genau wissen, was er verarbeitet. Es geht ja zum Beispiel auch die Verwendung von allergenen Zusatzstoffen.“

Mit dem Meisterbrief stand einer Übernahme des seit 1924 existierenden Brandiser Familienbetriebes nichts mehr entgegen. „Mit meinem Chef konnte ich mich auf eine Verpachtung der Fleischerei einigen.“ Auf diese Weise hielten sich die für die Übernahme des Geschäfts benötigten Geldmittel in Grenzen. Mittlerweile betreut sie die Fleischerei gemeinsam mit fünf Angestellten, einem Mann und vier Frauen. „Bei uns stimmt das Arbeitsklima, wir können uns aufeinander verlassen“, sagt sie. Die junge Inhaberin kümmert sich heute buchstäblich um alles – sie zerlegt Fleisch, stellt Wurst und Schinken her, steht auch mal selbst an der Verkaufstheke, kümmert sich um den Wareneinkauf und den ganzen Papierkram. Das ist nicht wenig, bereut hat sie ihre Entscheidung aber trotzdem nie. „Der Beruf ist ja so vielfältig, wir stellen nicht nur fast 90 Prozent unseres Sortiments im eigenen Haus her, sondern kümmern uns auch um den Mittagstisch und den Partyservice.“ Es sei eigentlich sehr einfach, richtig gute Lebensmittel ganz ohne Konservierungsmittel oder Geschmacksverstärker herzustellen. „Wir nutzen dabei die Erfahrungen aus vielen Jahrhunderten.“ In diesen Worten steckt eine große Begeisterung fürs Handwerk. Und davon möchte sie möglichst viel weitergeben. „Unsere Türen stehen auch für Praktikanten immer offen, bald kommt sogar ein 13-Jähriger zu uns, der hier erste Erfahrungen sammeln möchte.“ Im kommenden Jahr könnte nach Lage der Dinge ihr erster Lehrling eingestellt werden. Denn der Fachkräftemangel ist auch bei den Fleischern ein sehr ernstes Problem. So manche Filiale in der Region musste nicht etwa mangels Kundschaft schließen, sondern nur aus Mangel an geeigneten Fachleuten. „Viele junge Leute scheuen sich vor der körperlichen Arbeit“, bedauert Patrizia Thomas. Doch die werde bleiben, schließlich lassen sich Wurst und Schinken noch nicht per Smartphone herstellen.

Von Bert Endruszeit