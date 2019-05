Leipzig

Ärztliche Spitzenleistung, herausragende Forschung, exzellente Pflege – dafür steht die Leipziger Universitätsmedizin. 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten rund um die Uhr erstklassige Arbeit – für die bestmögliche Versorgung der Patienten am Universitätsklinikum Leipzig (UKL). Am 14. Juni lädt das UKL alle Pflegekräfte und die, die es werden wollen, zum JobPoint.PFLEGE ein: Klinikrundgänge und Stationsführungen – ein Kennenlernen ohne Termin in entspannter Atmosphäre.

Als öffentlicher Arbeitgeber in einer pulsierenden Region legt das Klinikum Wert auf eine Unternehmenskultur, in der das Miteinander großgeschrieben wird. Wegweisende Spezialisierung, perfekt ausgebildete Teams, modernste Technik und zu-kunftsweisende Architektur sorgen für optimale Arbeitsbedingungen. „Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter in ihrer Verschiedenheit bereichern uns mit ihrem Können und Wissen und machen mit ihrem Engagement das UKL zu einem Ort der Spitzenmedizin“, erklärt Professor Michael Stumvoll, kommissarischer Medizinischer Vorstand.

Medizin im Herzen der Stadt meint den ganzen Menschen. Vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, planbare Arbeitszeiten, faire Bezahlung und besondere soziale Einrichtungen wie Betriebskindergärten gehören dazu. Das Universitätsklinikum Leipzig bietet zukünftigen Mitarbeitern ein spannendes Arbeitsumfeld. Spitzenmedizin braucht Hochleistungspflege!

Kontakt: Liebigstraße 18, 04103 Leipzig Tel.: 0341 9714100 E-Mail: mein.job@uniklinikum-leipzig.de

www.uniklinikum-leipzig.de/ Stellenangebote

Von PR / UKL