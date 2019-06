Wurzen

Der aktuelle Arbeitgeber bietet keine Perspektive? Es gibt keinen passenden Job? Dann kann Diepa Personal helfen. Egal ob Fachkraft, Jobwechsler, Quereinsteiger oder Neuling in der Arbeitswelt. Diepa hat für jeden den passenden Job. Der Personaldienstleister verfügt über Erfahrungen aus 25 Jahren – unter anderem im Handwerk, im kaufmännischen Bereich, in der Pflege und anderen spannenden Berufsfeldern. Diepa geht auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter ein und ist täglich Ansprechpartner – persönlich, per E-Mail und telefonisch in einer der 16 deutschlandweiten Filialen oder über die sozialen Medien, wie Facebook, Xing und Instagram.

Für den neuen Job gibt es hochwertige PSA und kostenfreie Arbeitskleidung on top. Außerdem hat Diepa für ihre Mitarbeiter ein attraktives und umfangreiches Prämienpaket etabliert. So zahlt das Unternehmen in vielen Berufsgruppen überdurchschnittliche Löhne und übertarifliche Zuschläge. Wer für seine neue Aufgabe eine Zusatzqualifikation benötigt, für den übernimmt Diepa die Kosten.

Hinzu kommt die innovative Bewerbungsplattform auf www.die-pa.de/jobs. Ohne viel Papierkram können sich Interessierte hier schnell und einfach auf die gewünschte Stelle bewerben. Eine Bewerbungsmappe? Nicht nötig. Um alles Weitere kümmert sich Diepa und begleitet Bewerber auf dem Weg zum Traumjob. Alle Infos sowie aktuellen Jobs gibt es auf www.die-pa.de. Gern können Interessierte Diepa auch besuchen oder anrufen.

Kontakt:

Albert-Kuntz-Str. 5, 04808 Wurzen

Tel.: (03425) 89090

E-Mail: wurzen@die-pa.de

www.die-pa.de/jobs

Von PR / Diepa Personal