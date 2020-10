Neues Jobportal der EU-Kommission

Bonn

Wird meine Ausbildung im Ausland anerkannt? Wie muss mein Lebenslauf aussehen, damit er auch in anderen Ländern verstanden wird? Antworten auf diese Fragen soll das kürzlich überarbeitete Jobportal " Europass" der Europäischen Kommission bieten.

Das kostenlose und werbefreie Angebot richtet sich nach Angaben der zuständigen Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (NA beim BIBB) an alle, die auf Jobsuche in der EU sind.

Der Europass soll etwa Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden, Studierenden und anderen Bewerbern dabei helfen, europaweit verständlich und vergleichbar darzustellen, was sie können. Dazu können sie ein E-Portfolio erstellen, in dem sie zum Beispiel Angaben zu ihrer Ausbildung und Berufserfahrung sowie Sprachkenntnissen und weiteren Kompetenzen hinterlegen.

Gleichzeitig können Interessierte auf europass.eu Stellen oder Weiterbildungen in Europa recherchieren, ihr Profil zeitweise mit potenziellen Arbeitgebern teilen und sich mit ihrem hinterlegten Profil direkt über die Funktionen des Portals bewerben.

Gültig ist der Europass den Angaben zufolge in allen 28 EU-Mitgliedsländern und darüber hinaus in den EWR-Staaten Norwegen, Island und Liechtenstein sowie in Mazedonien, der Schweiz und der Türkei. Die Plattform ist in 29 Sprachen verfügbar.

