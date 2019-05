Leipzig

Ihr mittlerweile zehntes Altenpflegeheim nimmt die Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH im Herbst dieses Jahres in Betrieb: das SAH „Seniorenzentrum Eutritzsch“.

In bisher neun Einrichtungen für stationäre Pflege haben mehr als 1200 Seniorinnen und Senioren ein schönes und sicheres Zuhause. Ein Team der Ambulanten Dienste, zwei Tagespflegen, eine Podologie-, eine Ergo- und eine Physiotherapie-Praxis sowie altersgerechte Wohnanlagen ergänzen das Angebot des Unternehmens.

Die SAH Leipzig gGmbH ist damit auch Arbeitsplatz für rund 1000 Beschäftigte.

Es wird viel getan, um den Pflegealltag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erleichtern. Nicht nur moderne Arbeitsmittel, sondern auch aktuelle methodische Erfahrungen werden in die tägliche Arbeit einbezogen.

Viel Wert wird auf ein kollegiales und konstruktives Miteinander gelegt. Die soziale Unternehmenskultur wird deshalb mit einem breitgefächerten Maßnahmenpaket gestärkt. Eigeninitiative und Engagement sind erwünscht und werden unterstützt.

Das gilt auch im neuen Seniorenzentrum in Eutritzsch, in dem ab Herbst 112 Seniorinnen und Senioren ein neues Zuhause finden werden. Das Unternehmen sucht dafür ab sofort noch Mitstreiter, vor allem im pflegerischen Bereich. Hier kann Pflege aktiv mitgestaltet werden, von Anfang an. Bewerber sind herzlich willkommen!

Ausführliche Informationen dazu sind auf www.sah-leipzig.de/Karriere veröffentlicht.

Kontakt: Am Elsterwehr 10, 04109 Leipzig Tel.: 0341 4849340 E-Mail: Personalverwaltung@sah-leipzig.de www.sah-leipzig.de

