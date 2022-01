Hochschule Merseburg informiert digital über Masterstudium

Merseburg

Wie weiter nach dem Bachelor? Die Hochschule Merseburg will mehr Studenten und Studentinnen für ein Masterstudium begeistern.

Dazu startet am Dienstag (18. Januar) die dreitägige Veranstaltungsreihe "Date your Master", bei der Inhalte, Organisation und Umsetzung aller von der Hochschule angebotenen Masterstudiengänge digital vorgestellt werden. Dabei spannt sich der Bogen von der Technik übers Management bis zur Kultur - zwölf Masterstudiengänge gibt es in diesen drei Fachbereichen.

Vorgestellt werden diese nachmittags zu festen Terminen, der Austausch mit Studienfachberatern und -fachberaterinnen ist möglich. Auch Fakten zur wissenschaftlichen Weiterbildung, etwa neben Job oder Studium, werden vermittelt. Letzteres richtet sich auch an Unternehmer, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf wissenschaftlichem Niveau weiterqualifizieren möchten.

Die Hochschule Merseburg im Saalekreis ist eigenen Angaben zufolge "das Zentrum für angewandte Wissenschaften in der Metropolregion Halle-Leipzig". In mehr als 60 Laboren werde gemeinsam mit und für Institutionen, Wirtschaftsunternehmen oder soziale Einrichtungen geforscht. Die Hochschule besteht seit April 1992 und zählt knapp 2900 Studenten und Studentinnen.

© dpa-infocom, dpa:220118-99-750299/3

dpa