Coronavirus: Darum finden Verschwörungstheorien in Sachsen starkes Echo

Leipzig/Zittau

Kritiker der Corona-Schutzmaßnahmen aus dem Oberlausitzer Bergland protestieren unüberhörbar mit Petitionen und offenen Briefen gegen die Schritte der Regierenden. Den Sozialwissenschaftler Raj Kollmorgen von der Hochschule Zittau/Görlitz mit Professur für Management des sozialen Wandels überrascht diese Entwicklung nicht.

Während die meisten Sachsen und Bundesbürger Verständnis für die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben, gibt es im Oberlausitzer Bergland eine größer werdende Initiative, die in sozialen Netzwerken von einer „Willkür der Exekutive“ und einem drohenden Rückfall in den „totalitären Modus“ schwadroniert. Wie finden Sie das?

Anzeige

Darüber, ob alle ergriffenen Schutzmaßnahmen der Exekutive gegen die Pandemie ausreichen – oder zu weit gehen, kann, ja muss man diskutieren. Und diese Debatte wird geführt, quer durch alle Bevölkerungsschichten, wissenschaftlichen Institutionen und politischen Lager. Auch ich teile längst nicht alle Beschränkungen, etwa für Gottesdienste, kleinere Demonstrationen oder Bibliotheken. Aber die These, dass die Exekutive die Pandemie nutzt, um selbstgefällig ihre Macht auszubauen oder Teile der Wirtschaft unbegründet lahmzulegen, ist absurd.

Weitere LVZ+ Artikel

Warum?

Der Staat lebt bekanntlich von den Steuereinnahmen und hat daher ein ureigenes Interesse, dass die Wirtschaft – vom Blumenladen bis zum Automobilgiganten – läuft. Argumente, warum Politiker plötzlich motiviert sein sollten, Selbstständige und Kleinunternehmer ihrer beruflichen Existenz zu berauben, werden in den Aufrufen der misstrauischen Bürger nicht angeführt. Sie wären auch hochgradig irrational. Eine zivilgesellschaftliche Debatte über die gegenwärtige Beschneidung der Bürgerrechte wie die Versammlungsfreiheit ist erlaubt und demokratisch geboten. Wenn aber die Politik der Bundes- und Staatsregierung mit einem – Sie sprachen es an – „totalitären Modus“ des Verwaltungshandelns in der DDR verglichen wird, dann driftet die Diskussion in eine verstörende Richtung. Wer die Pandemie-Abwehr heute mit dem autoritären Staatsgebaren vor 1989 gleichsetzt, vergleicht Äpfel mit Birnen.

Was hinkt an dem Vergleich am meisten?

Bei den aktuellen Einschränkungen geht es nicht um paternalistische Bevormundung oder Machterhalt einer Politbürokratie, sondern um akuten Gesundheitsschutz im Interesse der Bevölkerung. Dabei auf die DDR-Vergangenheit anzuspielen, so als läge die Wiederkehr eines undemokratischen Herrschaftsregimes in der Luft, halte ich für abwegig. Den politischen Akteuren der Bundesrepublik oder des Freistaates vorzuwerfen, sie setzten sich nicht intensiv und auch kritisch mit der Bürgerrechtsbeschneidung auseinander, ist schlicht Unsinn. Für einen wirklich autoritären Umgang mit der Krise empfehle ich den Blick nach China oder Russland.

Hat Sie diese geballte Renitenz im Dreiländereck überrascht?

Nicht wirklich. Das grundsätzliche Misstrauen größerer Bevölkerungsgruppen gegenüber politischen Institutionen und ihren Eliten besitzt in abgelegenen und strukturschwachen Regionen Ostdeutschlands eine lange Tradition. Das gilt im besonderen Maße für die ländlichen Grenzregionen, die zu DDR-Zeiten vielfach vernachlässigt wurden und in denen das Herrschaftsregime der DDR brutaler als anderswo agierte. Facetten dieser Mentalität haben die Vereinigung überlebt und sich mit neuen staatskritischen Bewegungen verbunden. Nicht zuletzt die Wahlerfolge der AfD in Ostsachsen, aber auch im Erzgebirge oder im nördlichen Anhalt verdeutlichen die Stärke rechtspopulistischer Strömungen, für die der Gegensatz zwischen sogenannten „etablierten Eliten“ und dem Volk eine tragende Überzeugung ist.

Stecken dahinter auch Verlustängste?

Ja. In den strukturschwachen Regionen sind die Einkommen und Vermögen der meisten Menschen kleiner und wurden weniger Rücklagen gebildet. Entsprechend größer sind Unsicherheit und Enteignungs- oder sogar Verarmungsängste.

Das ist aber schon mehr als ein dumpfes Gefühl, oder?

Sicher ist im ländlichen Raum auch in den zurückliegenden drei Jahrzehnten einiges schiefgelaufen. Darüber wird angesichts des neuen Strukturwandels gerade intensiv gestritten. Über Versäumnisse in der Vergangenheit wie über die Herausforderungen der Zukunft müssen wir reden, demokratisch verhandeln und entscheiden. Politische Fehler in den letzten dreißig Jahren aber zu Staatswillkür umzudeuten, die sich jetzt auch in der Corona-Krise zeigt, bleibt falsch.

Lassen sich besorgte Aktivisten aus Oybin und Seifhennersdorf wieder einfangen?

Egal, welche Sorgen die Menschen derzeit oder grundsätzlich quälen: Verwaltung, Politik und wir alle sind aufgefordert, ihnen zuzuhören, sie ernst zu nehmen und Lösungen für ihre Probleme zu finden. Das darf aber auch prinzipielle Kritik an ihren Positionen nicht aussparen. Nur ein offener, wechselseitig respektvoller und lösungsorientierter Streit kann den demokratischen Geist unserer Staatsordnung, ihrer Eliten und der Mehrheit der Bevölkerung unter Beweis stellen, den die Aktivisten offenbar anzweifeln.

Von Winfried Mahr