Hannover

Fans des Battle Royale Shooters Fortnite wissen: Langsam ist die Zeit reif für ein neues Update. Im Netz kursieren schon allerhand Gerüchte, wann das Update zu Fortnite Season 10 kommt.

Von welchem Releasezeitraum man derzeit ausgeht und vor allem, welche Änderungen für Fortnite Season 10 erwartet werden – wir halten Sie auf dem Laufenden.

Fortnite Season 10 Update Check: Alle Änderungen im Überblick

– Zum Thema Season 10 hält sich Entwickler Epic Games noch bedeckt.

– Mit einem Start von Season 10 wird erst nach der Fortnite WM vom 26. bis 28. Juli gerechnet.

– In früheren Fällen hat Epic Games neue Fortnite Seasons mit kleinen Teasern angekündigt.

– Dass es noch keinen Teaser gibt, deutet auf einen späteren Release von Season 10 hin.

Wann kommt Fortnite Season 10?

Ein offizielles Startdatum zu Season 10 gibt es nicht. Doch wer aufmerksam beobachtet, wird festgestellt haben, dass eine Saison im Battle Royale Shooter Fortnite ungefähr zwei Monate und ein paar Tage, beziehungsweise etwa zehn Wochen dauert. Aktuell ist Season 9 in der zehnten Woche angekommen. Es ist also langsam Zeit für eine neue Saison.

Jedoch gehört es inzwischen zur gängigen Praxis, dass Epic kurz vor dem Start einer neuen Saison kleine Teaser veröffentlicht. Dieses Indiz fehlt bislang für Season 10. Epic Games hielt sich bezüglich des Releasedatums zwar bislang bedeckt, bestätigte jedoch, dass der Fortnite-World Cup Ende Juli noch in Season 9 gespielt wird und noch nicht in Season 10 startet.

Bislang startete eine neue Fortnite Season immer an einem Donnerstag, weshalb der 1. August als möglicher Start für Season 10 wahrscheinlich sein könnte. Bestätigt ist das aber offiziell nicht.

Fortnite Season 10: Alle Änderungen im Überblick

Ähnlich spekulativ verhält es sich auch mit den neuen Inhalten zu Fortnite Season 10. Wie üblich sind Änderungen an der Map und ein neuer Battle Pass mit zahlreichen freischaltbaren Inhalten zu erwarten.

Fortnite Season 10: Spekulationen um das neue Thema

Season 9 führte ein futuristisches Thema ein. Ob Season 10 diesen Weg weiter geht oder gar etwas ganz anderes wagt, bleibt abzuwarten. Epic Games hält sich noch bedeckt. Fest steht, dass sich Season 9 ihrem Ende nähert. Üblicherweise wird eine Saison in Fortnite mit einem großen Event verabschiedet.

Mehr zum Thema:

Fortnite Update 9.30: Luftschlag und Gruppenkeile – alle Patch Notes

Da liegt die Annahme nahe, dass dieses Event mit dem Monster zu tun hat, das im Meer vor der Küste gesichtet wurde und sich immer weiter der Insel nähert. Ursprünglich kam das Monster aus dem Eisberg und verwüstete einige Gebäude bei Pleasant Park. Später wurde es dann wieder im Meer entdeckt, jedoch ist es seither ruhig geblieben.

Anschließend wurde der große Roboter namens „Doggus“ bei Pressure Plant gebaut. Können wir uns also zum Ende auf einen Showdown zwischen Monster und Maschine einstellen? Wird der Kampf Teile der Insel verwüsten und so die Map für Season 10 umgestalten? Oder wird gar die ganze Karte von Fortnite zerstört? Davon gehen manche Fans tatsächlich aus, so wie hier auf reddit.

Neben all den Spekulationen gibt es eine Konstante: Ein Countdown, der das nächste Live-Event ankündigen soll und das große Finale von Season 9 andeutet. Am 20. Juli 2019 um 20:00 Uhr unserer Zeit sollte der Countdown runtergezählt sein. Doch was passiert dann? Und wird das Event Folgen für den Fortnite World Cup haben?

Was wird der Battle Pass für Fortnite Season 10 kosten?

Dass es einen neuen Battle Pass geben wird, ist sehr wahrscheinlich. Was darin enthalten sein wird, ist jedoch nicht klar. Ausgehend vom aktuellen Battle Pass zu Season 9, könnten uns neue Locations, neue Herausforderungen und neue Inhalte kosmetischer Natur erwarten.

Der Preis für Battle Pässe lag bislang immer bei 950 V-Bucks, umgerechnet also 9,50 Euro. Wer kein Echtgeld für den Spaß bezahlen möchte, sammelt am besten genug virtuelles Spielgeld oder hat bereits genug auf seinem Spielkonto gespart.

Neue Map in Fortnite Season 10: Was ändert sich auf der Insel?

Update 21.07 – Map Änderungen kurz vor Season 10: Am 20. Juli haben sich Monster und Roboter im Live-Event von Season heftig bekämpft.

Den kompletten Kampf gibt’s in diesem Youtube-Video von Chaos zu sehen:

Was bedeutet das für die Map in Fortnite? Nun ja, viele hofften auf eine neue Map nach dem großen Live-Event. Nach dem Monster Event in Season 9 müsste doch die gesamte Insel zerstört sein.

Tatsächlich bleibt die altbekannte Insel erhalten. Ob die Map allerdings nun für Season 10 noch einmal verändert wird, ist noch nicht bekannt. Immerhin: Ein paar kleine Änderungen gibt es dann aber doch.

Änderungen bei Loot Lake: In der Mitte des Loot Lake, genau dort, wo der Roboter während des Kampfes mit dem Monster seine Energie schöpfte, befindet sich nun ein energetischer Ball. Dieser verhält sich wie ein Trampolin – kommt man ihm zu nahe, wird man weit in die Luft geschossen. Daher wurde bisher keine Möglichkeit gefunden mit dem kleinen Energiebällchen zu interagieren.

Änderungen bei Dusty Divot: Bei Dusty Devot fand der Kampf sein Ende. Das Schwert, das noch immer im Kopf des Monsters steckt, erinnert hier an das Finale.

Änderungen bei Lazy Lagoon: Hier stieg ads Monster zu Beginn aus dem Wasser. Das kleine Piratenlager bei Lazy Lagoon hat es nicht ohne Schaden überstanden. Nachdem das Monster mit seinem linken Arm darüber hinwegfegte, ist von dem Piratenlager nur noch eine Ruine übrig. Vielleicht ist in der Näher ein alter Piratenschatz vergraben?

Ursprüngliche Meldung: Bisher gab es in jeder neuen Fortnite Season Änderungen an der Map. Es ist also davon auszugehen, dass es auch in Season 10 wieder zu Gebietsänderungen kommen wird.

Ob der Kampf zwischen Monstern und Robotern damit zusammenhängt, oder ob etwa das Eis-Gebiet vom Winter 2018 wieder entfernt wird, bleibt bis dato reine Spekulation. Denn auch hier ist von offizieller Seite bislang nichts bestätigt worden.

So hat sich die Fortnite Map seit Season 1 entwickelt:

Fortnite Season 10: Neue Skins

Welche Skins die kommende Saison zu bieten hat, bleibt abzuwarten. Allerdings ist es durchaus möglich, dass Dataminer wie bereits zuvor schon vor der Veröffentlichung neue Skins entdecken.

Epic Games ist zudem dafür bekannt, eine neue Saison mit mysteriösen Ereignissen einzuleiten. Es bleibt also spannend.

Von RND/tr