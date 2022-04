Schmelzende Gletscher, sterbende Korallenriffe oder ein Wald, der dem Borkenkäfer zum Opfer fällt: Mit verschiedenen Zeitraffern zeigt Google am 22. April, wie der Klimawandel unsere Erde verändert. Damit erinnert die Suchmaschine an den Tag der Erde, der am 22. April ist.

Immer wieder nutzt die Suchmaschine das Logo auf der Startseite, genannt Doodle, um seine Nutzerinnen und Nutzer auf Gedenktage, Jubiläen, besondere Personen oder Ereignisse hinzuweisen. Am 22. April 2022 steht der Tag der Erde, der in mehr als 150 Ländern begangen wird, im Fokus.

Tag der Erde erinnert an den Klimawandel

Der Tag der Erde entstand laut dem Deutschen Kommitee e.V. von Earth Day International bereits im Jahr 1970 als Studentenbewegung in den USA. Der sogenannte Earth Day (Tag der Erde) sollte die damalige Umweltbewegung demonstrieren. Der Tag der Erde wurde von dem sozial engagierten US-Senator Gaylord Nelson begründet und ist heute in vielen Ländern der Welt eng mit der nationalen Umweltpolitik verbunden.

Gletscherrückzug auf dem Gipfel des Berges Kilimandscharo. Bilder im Dezember von 1986 bis 2020. Quelle: Screenshot

Der Tag der Erde soll Bürgerinnen und Bürgern und vor allem jungen Menschen die Umwelt näher bringen. Fürsprecher der Earth Day-Aktionen zum Thema Klimaschutz sind Weltstars wie Leonardo DiCaprio, Jane Fonda, führende Fachleute der UNO und Politiker wie der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore.

Gletscherrückzug in Grönland (Sermersooq). Bilder im Dezember von 2000 bis 2020. Quelle: Screenshot

Zeitraffe zeigt Veränderung der Erde

Zum Tag der Erde zeigt Google in seinem Doodle kein verändertes Logo oder witziges Video - wie es sonst oft der Fall ist. Das Doodle zeigt Aufnahmen, die die Auswirkungen der globalen Erwärmung am Beispiel einzelner Orte von 1986 bis heute abbilden. Insgesamt vier verschiedene Zeitraffer gibt es im Laufe des Tag der Erde, von denen jede etwa sechs Stunden zu sehen ist. Mit einem Klick auf die Animation landet man bei Suchergebnissen zum Klimawandel.

Korallenbleiche auf Lizard Island (Great Barrier Reef), Australien. Bilder von März 2016 bis Mai 2016. Quelle: Screenshot

Was sind Google Doodles?

Nicht jede und jeder kennt ihren Namen, aber so gut wie alle Internetnutzerinnen und -nutzer haben sie schon einmal gesehen: die Google Doodles. Dabei handelt es sich um Grafiken, die auf der Startseite von Google und in den Suchergebnis-Listen oben links stehen können. Oftmals stellen sie das Google-Logo dar, das mit verschiedenen Extras oder Effekten erweitert wird. Häufig löst ein Klick auf die Grafik sogar eine Animation oder gar ein interaktives Spiel aus.

Durch Borkenkäferbefall zerstörte Wälder aufgrund steigender Temperaturen und starker Trockenheit. Bilder im Dezember von 1995 bis 2020. Quelle: Screenshot

Grundsätzlich werden Google Doodles immer zu einem bestimmten Ereignis erstellt – ob Muttertag, Fußball-WM, Feiertag oder Gedenktag einer bekannten Persönlichkeit. So erinnern sie einerseits an ein besonderes Ereignis, bieten darüber hinaus aber auch weiterführende Informationen an. Denn durch einen weiteren Klick gelangen Nutzerinnen und Nutzer direkt zu einer automatischen Suchanfrage, die den Hintergrund des Doodles genauer erklärt.

Erstellt werden sie von den Doodlern, einem speziellen Team von Künstlerinnen und Künstlern bei Google, das aus Grafikern und Illustratorinnen besteht. Manchmal lädt Google noch Gastdesignerinnen oder -designer ein, die Doodles für die Google-Startseite zu gestalten.

Ist das Google Doodle weltweit gleich?

Nein, die Google Doodles unterscheiden sich teilweise international voneinander oder werden nur in bestimmten Regionen und Ländern ausgespielt. Nationalfeiertage werden beispielsweise nur in dem jeweiligen Land ausgespielt, etwa der Königstag am 27. April in den Niederlanden oder der gleichzeitig stattfindende Freiheitstag in Südafrika. Das Kobro-Doodle vom 26. Januar wird außer in Deutschland noch in drei weiteren Ländern auf der Google-Startseite gezeigt: in den USA, Polen und Bulgarien.

International wichtige Gedenktage, Feiertage oder sonstige spannende Ereignisse wie der Tag der Erde oder das erste Bild eines schwarzen Lochs werden hingegen international ausgespielt.

RND/do/pf/asu/vv/tmo/hb