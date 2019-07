Cupertino

Apple hat ein Problem bei einigen MacBook-Air-Modellen festgestellt. Wie „9to5Mac“ berichtet, wurden Apple-Mitarbeiter in einem internen Dokument darauf hingewiesen, dass es ein Problem mit dem Mainboard gebe. Apple-Store-Mitarbeiter und autorisierte Dienstleister wurden angewiesen, die Platine kostenlos zu ersetzen. Worin genau das Problem besteht, ist unklar. Aber anscheinend gibt es Probleme mit der Stromversorgung.

Weltweiter Rückruf des MacBook Air

Betroffen soll laut „9to5Mac“ allerdings nur eine kleine Anzahl der Modelle MacBook Air (2018) mit einem 13 Zoll Bildschirm sein. Mit den entsprechenden Kunden will Apple per E-Mail Kontakt aufnehmen. Offiziell gelistet in den „Austausch- und Reparaturerweiterungsprogrammen“ ist das Problem nicht. Dort steht allerdings noch ein anderer weltweiter Rückruf: Apple hatte vor zwei Wochen ältere MacBooks wegen Brandgefahr zurückgerufen.

Von RND/asu