Können Kinder SMM2 spielen? Sie sollten! Alle Kinder, die Freude an Jump’n’Runs haben, und alle Kinder, die davon träumen, selber Spiele zu machen, können mit diesem Titel viel Freude haben. Wer selber etwas bauen möchte, der muss unbedingt lesen können, sonst werden einige Menüs und vor allem die ausführlichen Tipps nicht verstanden. Aber auch kleinere Kinder können den Titel in Begleitung eines Erwachsenen unbedarft ausprobieren. Wer sich noch an den Ur-Mario erinnert, der ist ja heute alt genug für Nachwuchs.