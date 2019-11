Berlin

Whatsapp lässt sich nun auch auf Android-Smartphones mit Hilfe des Fingerprint-Sensors zusätzlich absichern. Wird das neue Feature aktiviert, ist der Zugang zur Messenger-App nur möglich, wenn man sich mit einem Fingerabdruck authentifiziert, wie die Facebook-Tochter mitteilt.

So bleiben die eigenen Nachrichten anderen selbst dann verborgen, wenn das Smartphone an sich entsperrt sein sollte. Geht allerdings ein Anruf per Whatsapp ein, lässt sich dieser ganz normal annehmen, ohne dass der Finger auf den Scanner gelegt werden muss.

Mehr zum Thema Volles Smartphone: Das hilft gegen Bloatware

Nachrichtenvorschau lässt sich deaktivieren

Einrichten lässt sich die Fingerabdruck-Sicherung folgendermaßen: In der App öffnet man die Einstellungen und geht zu "Account/ Datenschutz/Fingerabdruck-Sperre". Dort aktiviert man "Entsperren mit Fingerabdruck" per Schieber auf der rechten Seite und muss dann seinen Fingerabdruck bestätigen.

In dem Einstellungsbereich kann man auch die Zeitspanne einstellen, nach der die App automatisch wieder gesperrt wird, nachdem man sie verlassen hat: Entweder sofort, nach einer Minute oder nach einer halben Stunde.

Mehr zum Thema Experten warnen vor Android-Adware: Diese Apps tarnen sich als Dienstprogramme

Zudem hat man die Möglichkeit, eine Vorschau auf Absender und Inhalt in Push-Benachrichtigungen zu neuen Nachrichten entweder zu aktivieren oder zu deaktivieren. Für iOS-Geräte ist die Sperr-Funktion per Fingerabdruck bereits seit Anfang des Jahres verfügbar.

RND/dpa