Jeden Monat aufs Neue hält Playstation Plus eine Reihe an kostenlosen Spielen für alle PS-Plus-Mitglieder bereit. Dabei handelt es sich um Downloads, die direkt aus dem Playstation Store bezogen werden können. Hier erfahren Sie, welche Titel im April gratis für Playstation-Abonnenten erhältlich sind und ab wann sie heruntergeladen werden können.

PS Plus im April 2022: Diese Titel stehen für die PS4 und PS5 bereit

Ab dem 5. April dürfen sich PlayStation Plus-Mitglieder über die Spiele Hood: Outlaws & Legends (PS4/PS5), SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated (PS4) und Slay the Spire (PS4) freuen. Die PS-Plus-Spiele vom März ARK: Survival Evolved (PS4), Team Sonic Racing (PS4), Ghostrunner (PS5) und Ghost of Tsushima Legends (PS4 / PS5) können noch bis Montag, den 4. April heruntergeladen werden. Weiterhin haben PS5-Besitzer die Möglichkeit, die PlayStation Plus Collection mit 20 ausgewählten PS4-Spielen herunterzuladen.

Hood: Outlaws & Legends

Genre: Strategie, Adventure, Action

Plattform: PS4, PS5

Release: 2021

Entwickler: FOCUS HOME INTERACTIVE

Verfügbarkeit: 5. April bis 2. Mai

In diesem intensiven Online-Multiplayer-Titel treten rivalisierende Banden in riskanten Raubzügen gegeneinander an, um die Reichen dort zu treffen, wo es weh tut. Einer der verschiedenen Spielmodi ist State Heist: ein vollständiger PvE-Koop-Modus, in dem Teams Spawnpunkte steuern können, um so viel Gold wie möglich zu erbeuten. Im PvPvE-Modus Gold Rush stehen sich zwei Teams aus vier Spielern gegenüber. Um den perfekten Raubzug für sich zu beanspruchen, müssen die Teams Schätze stehlen und in Sicherheit bringen, während sie nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen die KI-gesteuerten Wächter kämpfen. Ausgestattet mit einzigartigen Fähigkeiten und übernatürlichen Kräften, bewegt sich jeder Charakter im Verborgenen, um unentdeckte Schätze zu stehlen. Es liegt an Ihnen, eine Räuberbande zusammenzustellen, gewaltige Festungen einzunehmen und Ihre Rivalen auszuschalten.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Genre: Action, Adventure, Familie

Plattform: PS4

Release: 2020

Entwickler: THQ NORDIC GMBH

Verfügbarkeit: 5. April bis 2. Mai

Der Jump and Run-Klassiker kehrt zurück – originalgetreu und in schwammtastischer Herrlichkeit neu aufgelegt! Schlüpfen Sie in die Rollen von SpongeBob, Patrick und Sandy und durchkreuzen Sie mit ihren einzigartigen Fähigkeiten Planktons bösen Plan, Bikini Bottom mit seiner Armee wildgewordener Roboter an sich zu reißen. Treffen Sie unzählige Charaktere aus der beliebten Serie und profitieren Sie vom Horden-Modus für bis zu zwei Spieler, online** und offline.

Slay the Spire

Genre: Strategie

Plattform: PS4

Release: 2019

Entwickler: Humble Games

Verfügbarkeit: 5. April bis 2. Mai

Begeben Sie sich auf eine Reise durch den sich ständig verändernden Turm und erleben Sie ein Fantasy-Deckbuilder-Abenteuer, das Kartenspiel und Roguelike vereint. Erstellen Sie aus Hunderten von Karten ein einzigartiges Deck, um Feinde wirksam zu besiegen und die Spitze des Turms zu erklimmen. Entdecken Sie mächtige Relikte, um Ihr Deck zu stärken und an verschiedenen Feinden und Bossen vorbeizuziehen.

Wann kann man die PS-Plus-Spiele herunterladen?

Sämtliche PS-Plus-Spiele für April stehen ab Dienstag, den 05.04.2021, im Playstation Store zum Gratisdownload für PS-Plus-Abonnenten bereit. Die PS-Plus-Spiele für März können ab dann nicht mehr heruntergeladen werden.

Wo finde ich die PS-Plus-Spiele für April 2022?

Die Downloads werden über den Playstation Store aufgerufen. Dort befindet sich ein ausgezeichneter Reiter namens „PS Plus”, unter dem alle PS-Plus-Spiele des jeweiligen Monats aufgelistet sind. Neben dem direkten Download-Link werden alle Spiele zudem noch mit einem kurzen Text vorgestellt, darüber hinaus sind ebenfalls Screenshots und Videos eingebunden. So können sich Spieler vor dem Download ein Bild vom jeweiligen Spiel machen. Für PS-Plus-Abonnenten sind die Spiele gratis und mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden. Alternativ können Sie die Spiele hier ebenfalls via Smartphone oder PC downloaden.

Wie lädt man die PS-Plus-Spiele herunter?

Alle PS-Plus-Titel lassen sich über den Playstation Store downloaden. Der Store selbst muss dafür zunächst heruntergeladen und installiert werden. Danach wird der Store geöffnet und der Reiter „PS Plus” angesteuert. Dort können Spieler alle kostenfreien Spiele des Monats im Überblick sehen und sich die jeweiligen Titel detaillierter anschauen.

Jeder einzelne Titel lässt sich in diesem Menü einzeln herunterladen oder der Bibliothek hinzufügen – bei letzterer Auswahl wird die Datei noch nicht heruntergeladen, sondern nur als Titel gesichert. So wird kein Speicherplatz belegt, bis Sie das Spiel wirklich starten möchten.

Ab wann kann man die PS-Plus-Spiele gratis downloaden?

Die monatlichen Playstation-Plus-Titel erscheinen in einem gleichbleibenden Rhythmus. Sie werden in der Regel zum ersten Dienstag eines jeden Monats zum Download bereitgestellt. Vorgestellt werden sie bereits eine Woche im Voraus, am vorherigen Mittwoch.

Was ist Playstation Plus?

Wer auf der Playstation online spielen möchte, kann dies nur mit einem Playstation-Plus-Abonnement. Dieses kostet im Jahr um die 60 Euro. Abseits der Multiplayer-Möglichkeit bietet Playstation Plus noch einige weitere Vorteile, darunter beispielsweise einen zusätzlichen Cloudspeicher, der alle Spielstände sichert und diese praktischerweise auf mehreren Konsolen zur schnellen Verfügung stellt. Monatliches Highlight des Playstation-Plus-Abos sind jedoch die kostenlosen Games.

