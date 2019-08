Hannover

Jeden Monat aufs Neue hält PlayStation Plus eine Reihe an kostenlosen Spielen für alle PS+-Mitglieder bereit. Dabei handelt es sich um Downloads, die direkt aus dem PlayStation Store bezogen werden können. Welche Spiele im September dabei sind, wie Sie diese erhalten und ab wann sie verfügbar sind, erfahren Sie hier.

PS Plus Spiele September 2019: Das sind die neuen Games des aktuellen Monats

Die PlayStation Titel für den September 2019 stehen fest. Ab Dienstag, 03. September 2019, stehen folgende Titel für PS Plus-Abonnenten zur Verfügung:

Batman : Arkham Night

: Arkham Night Darksiders III

Batman : Arkham Night

Genre: Action-Adventure

Release: 2015

In Batman: Arkham Night von Rocksteady Studios findet die Arkham-Serie ihr explosives Finale. Gotham ist Scarecrows gefährlichem Angstgas zum Opfer gefallen: die Bevölkerung wurde evakuiert, nur noch finstere Gestalten fühlen sich in den verlassenen Straßen der Metropole wohl. Zeit für Batman, den Albtraum mit Hilfe der Polizei zu beenden und Scarecrow das Handwerk zu legen.

Darksiders III

Genre: Action-Adventure

Release: 2018

Die Welt von Darksiders III von Gunfire Games steht nach einer verheerenden Apokalypse in Trümmern. Die Spieler schlüpfen in diesem epischen Hack’n’Slash-Action-Adventure in die Rolle von Fury, einer der apokalyptischen Reiter, deren Aufgabe die Suche nach den sieben Todsünden ist.

PS Plus Spiele August 2019: Letzte Chance, um die August-Spiele zu sichern

Die September-Spiele für PS Plus wurden am 28.08.2019 von PlayStation vorgestellt. Noch haben Spieler die Möglichkeit, die PS4 Games des aktuellen Monats August kostenfrei herunterzuladen. Am 03. September 2019 werden diese dann durch die September-Titel ersetzt und sind dementsprechend nicht mehr bei PS Plus erhältlich.

• Sniper Elite 4

• WipeOut Omega Collection

Sniper Elite 4

• Genre: Taktik-Shooter, Third-Person-Shooter, Stealth-Shooter

• Release: 14. Februar 2017

In Sniper Elite 4 schlüpft der Spieler in die Uniform eines US-Elite Scharfschützen, der in Italien während des zweiten Weltkriegs mit der hiesigen Mafia und Partisanen kooperiert um gegen die deutsche Wehrmacht zu kämpfen. Der vierte Teil von Sniper Elite bietet die bisher ausgefeiltesten Spielelemente. Wer eine ausgefeilte Story erwartet, könnte bei dem Taktik-Shooter allerdings enttäuscht werden. Das größte Alleinstellungsmerkmal der Spielserie ist die sogenannte Kill-Cam. Dabei verfolgt die Kamera den Gewehrschuss peinlich genau in Zeitlupe und zeigt detailreich wo die Kugel einschlägt. FSK 18!

WipeOut Omega Collection

• Genre: Rennspiel

• Release: 6. Juni 2017

WipeOut – Kenner wissen, das bedeutet ultimative Geschwindigkeit, zerstörerische Waffen und knallige Musik. Die WipeOut Omega Collection soll dabei die besten Elemente aller WipeOut Titel in sich vereinen und den klassichen Racer von 1995 auf die PS4 Pro bringen – in optimierter HD Grafik und flüssigen 60 Bildern pro Sekunde.

Lesen Sie auch:

• Mini-Retro-Konsole: Die Playstation Classic im Test• PlayStation 5 News und Gerüchte: Abwärtskompatibilität für die PS5, Release, Preis und mehr

Wann kann man die PS Plus September-Spiele herunterladen?

Sämtliche September-Spiele stehen ab Dienstag, dem 3. September 2019, im PlayStation Store zum Gratis-Download für PS Plus Abonnenten bereit. Die PS-Plus-Spiele für August können ab dem Zeitpunkt nicht mehr heruntergeladen werden.

Wenn sich am üblichen Ablauf nichts ändert, sollten wir am Mittwoch, den 28.08.2019 um 17:30 Uhr in Erfahrung bringen, welche Titel Sony für den August bereithält.

Wo finde ich die PS Plus Spiele für September 2019?

Die Downloads werden über den PlayStation Store aufgerufen. Dort befindet sich ein ausgezeichneter Reiter namens PS Plus, unter dem alle PS Plus Spiele des jeweiligen Monats aufgelistet sind. Neben dem direkten Download-Link werden alle Spiele zudem noch mit einem kurzen Text vorgestellt, darüber hinaus sind ebenfalls Screenshots und Videos eingebunden. So können sich Spieler vor dem Download ein Bild des jeweiligen Spieles machen. Für PS Plus Abonnenten sind die Spiele gratis und mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden. Alternativ können Sie die Spiele hier ebenfalls via Smartphone oder PC downloaden.

Wie lädt man die PS Plus Spiele herunter?

Alle PS Plus Titel lassen sich über den PlayStation Store downloaden. Der Store selbst muss dafür zunächst heruntergeladen und installiert werden. Danach wird der Store geöffnet und der Reiter „PS Plus“ angesteuert. Dort können Spieler alle kostenfreien Spiele des Monats im Überblick sehen und sich die jeweiligen Titel detaillierter anschauen.

Jeder einzelne Titel lässt sich in diesem Menü einzeln herunterladen oder der Bibliothek hinzufügen – bei letzterer Auswahl wird die Datei noch nicht heruntergeladen, sondern nur als Titel gesichert. So wird kein Speicherplatz belegt, bis Sie das Spiel wirklich starten möchten.

Ab wann kann man die PS Plus Spiele gratis downloaden?

Die monatlichen PlayStation Plus Titel erscheinen in einem gleichbleibenden Rhythmus. Sie werden in der Regel zum ersten Dienstag eines jeden Monats zum Download bereitgestellt. Vorgestellt werden sie bereits eine Woche im Voraus, am vorherigen Mittwoch.

Was ist PlayStation Plus?

Wer auf der PlayStation online spielen möchte, kann dies nur mit einem PlayStation Plus Abonnement. Dieses kostet im Jahr um die 60 Euro. Abseits der Multiplayer-Möglichkeit bietet PlayStation Plus noch einige weitere Vorteile. Darunter beispielsweise ein zusätzlicher Cloud-Speicher, der alle Spielstände sichert und diese praktischerweise auf mehreren Konsolen zur schnellen Verfügung stellt. Monatliches Highlight des PlayStation Plus Abos sind jedoch die kostenlosen Games. Sie teilen sich derzeit in PS4-, PS3- und PS Vita-Titel auf.

Von RND/do