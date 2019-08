Hannover

Wer dieser Tage Post von „ Lena Kretschmer“ erhält, der sollte sich in Acht nehmen. Wie die Fachseite ZDNet berichtet, kommt die neue Schadsoftware in Gestalt einer vorgeblichen Bewerbungs-Mail daher. Der Lebenslauf der Scheinbewerberin ist per Zip-Datei angehängt.

Öffnet man die Datei, schlägt GermanWiper (Der deutsche Radierer) zu. Er überschreibt Dateien mit Nullen und versieht Windowsdateien mit einer willkürlichen Zahlen-Buchstabenkombination anstelle des Dateiformats – etwa mit .08kJA, .AVco3, .OQn1B oder .rjzR8. Danach erscheint ein Dialogfenster im HTML-Format, das die Benutzer auffordert, ein Lösegeld in Höhe von 1500 Dollar in Bitcoin-Währung für die eigenen Daten zu zahlen. Experten warnen allerdings dringend davor, das Geld zu zahlen, denn die Daten lassen sich auch nach einer Zahlung nicht wieder herstellen. Einzige Option, seine Dateien wieder zu bekommen: Spielen Sie Ihr Backup auf.

Das Dialogfenster von GermanWiper mit der Lösegeldforderung. Quelle: Screenshot/RND/GermanViper

Einer der ersten Berichte über einen Befall mit der Schadsoftware wurde im BleepingComputer-Forum am 30. Juli gepostet, berichtet ZDNet. Laut der Fachseite ID-Ransomware ist GermanWiper eine der aktivsten Schadsoftware-Produkte.

Grundsätzlich gilt es deshalb, vorsichtig zu sein: Wer eine solche E-Mail erhält, der sollte sie ungelesen löschen. Und Nachrichten von unbekannten Absendern mit Anhang sollten ohnehin niemals geöffnet werden.

Von Daniel Killy/RND