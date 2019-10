Düsseldorf

Bei Vodafone hat es am Mittwoch Probleme beim Telefonieren über Kabelanschlüsse gegeben. Betroffen davon seien rund 80.000 Haushalte in ganz Deutschland, sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Abend in Düsseldorf. Die Ursache sei noch unklar, Techniker arbeiteten "mit Hochdruck" an der Lösung des Problems. Offen blieb zunächst auch, ob bestimmte Regionen besonders betroffen waren. Internetverbindungen und das Handynetz seien nicht gestört, so die Sprecherin.

RND/dpa