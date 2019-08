Dresden

Nach einem Lastwagenunfall war die Autobahn 4 auf der Elbebrücke bei Dresden in Richtung Görlitz am Donnerstagmorgen komplett gesperrt. Die Autofahrer wurden bis in den Vormittag an der Abfahrt Dresden-Altstadt abgeleitet, teilte die Polizei mit. Laut Verkehrswarndienst konnte kurz vor 10 Uhr ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Zum Unfall kam es, als der Fahrer eines Lastwagens auf einen weiteren, wegen einer Reifenpanne auf dem Standstreifen stehenden Lkw auffuhr. Dabei wurde der 60 Jahre alte Fahrer des auffahrenden Lasters leicht verletzt. Einer der Lkw hatte Verpackungsmaterial geladen, der andere Lebensmittel. Teile der Ladung landeten auf der Fahrbahn und müssen erst beräumt werden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, liefen auch große Mengen Öl und Dieselkraftstoff aus. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 000 Euro.

Zur Galerie Schwerer LKW-Unfall auf A 4

Da sich beide Fahrzeuge verkeilten, blieb die Autobahn fast fünf Stunden voll gesperrt. Am Nachmittag war die Unfallstelle nach Angaben der Polizei schließlich beräumt. Auch das Brückengeländer und Schallschutzwände wurden beschädigt. Die Feuerwehr verhinderte, das Glasteile in die Elbe stürzten.

Von RND/dpa/fkä